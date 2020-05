Bezahlbare Wohnungen zu finden, das ist in Hamburgs beliebten Stadtteilen wie hier in Winterhude am Stadtpark (Pergolenviertel) nicht leicht. Der neue rot-grüne Senat will künftig 50 Prozent sozialen Wohnungsbau in gefragten Lagen erreichen. Und Genossenschaften sollen gefördert werden.