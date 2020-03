Hamburg. Die Hamburger SPD will in der kommenden Woche Koalitionsverhandlungen über die Bildung eines neuen Senats aufnehmen. Das sagte Bürgermeister Peter Tschentscher am Montag nach Sondierungsgesprächen mit CDU und Grünen. Für die SPD, die bei der Bürgerschaftswahl vor zwei Wochen erneut deutlich stärkste Kraft wurde, gebe es zwei Optionen. Ob mit der CDU oder den Grünen verhandelt werde, müsse der SPD-Landesvorstand entscheiden. Dieser kommt voraussichtlich am Dienstagabend zusammen.

Die Sondierungsgespräche bildeten eine ausreichende Grundlage für eine Beschlussempfehlung, sagte Tschentscher. Erneut nannte er die Verhandlungen mit den Grünen die naheliegende Option. Dies ergebe sich schon aus der Regierungszusammenarbeit der vergangenen fünf Jahre. Koalitionsgespräche mit der CDU seien eine zweite denkbare Option.

Die SPD hatte bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 39,2 Prozent der Stimmen erzielt. Die Grünen kamen auf 24,2, die CDU auf 11,2 Prozent.