Hamburg. Das ist hanseatisches Understatement. „Leonhard und Gäste – 11.30 Uhr – 1. Stock“ stand auf dem schlichten Blatt Papier, das im Eingang der SPD-Parteizentrale an der Kurt-Schumacher-Allee aufgestellt war. Kein Hinweis darauf, dass hier am Freitagmittag der Auftakt zu den Gesprächen stattfand, in denen es um nicht weniger als darum geht, wie die Stadt in den nächsten fünf Jahren regiert wird.

Für das Grünen-Verhandlungstrio zur ersten Sondierungsrunde – Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Bürgerschaftsfraktionschef Anjes Tjarks und Parteichefin Anna Gallina – war es ein echtes Auswärtsspiel. Vermutlich waren sie zum ersten Mal in der Parteizentrale des großen Wahlkampfgegners. Die Begrüßung durch SPD-Landeschefin Melanie Leonhard in der ersten Etage fiel herzlich aus – man kennt sich schließlich. Kurz darauf trafen auch SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf und – als letzter – Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein.

In dem karg eingerichteten Besprechungsraum sitzen sich Sozialdemokraten und Grüne im Abstand von eineinhalb Meter bei Wasser und Saft, Tee und Kaffee gegenüber. Die Schnittchen sind bereitgestellt. Tschentscher hat nur seinen Laptop vor sich liegen, die Grünen vertrauen auf Papier und Notizbücher.

Fridays for Future protestiert vor Sondierungsgesprächen

Der Start in die Sondierung war nicht gerade konzentrationsfördernd: Vor dem Haus skandierten knapp 100 Aktivisten der „Fridays-for-Future“-Bewegung: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Das Coronavirus bestimmt auch den Zeittakt rot-grünen Gespräche. Statt vier, wie ursprünglich vorgesehen, wollen die Sechs nur zwei Stunden miteinander sprechen. Die SPD hat angekündigt, auch mit der CDU, mit der rechnerisch ebenfalls eine Koalition möglich ist, Sondierungsgespräche zu führen.

Obwohl SPD und Grüne seit fünf Jahren gemeinsam regieren, weisen ihre Wahlprogramme doch einige gravierende Unterschiede auf, über die in möglichen Koalitionsverhandlungen hart gerungen werden dürfte. Knackpunkt Klimaschutz: Im gemeinsam beschlossenen Klimaplan strebt Rot-Grün an, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu senken und Hamburg bis 2050 zur „klimaneutralen“ Stadt zu machen. Während die SPD an diesen Zielen festhält, fordern die Grünen mehr Ehrgeiz: „Wir wollen Hamburg bis 2035 zur klimaneutralen Stadt machen“, heißt es in ihrem Programm.

Zusätzlichen Sprengstoff hat Tschentscher geliefert, als er kurz vor der Wahl den Vorschlag präsentierte, das Kohlekraftwerk Moorburg eher als 2030 abzuschalten, einen Block in ein Gas- und Dampfkraftwerk (GuD) umzurüsten und auf dem Gelände eine Wasserstoffproduktion zu errichten. Das widerspricht zwar nicht prinzipiell den Zielen der Grünen, kollidiert aber mit dem von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) entwickelten Plan für eine neue Fernwärme-Versorgung, der ebenfalls den Bau eines GuD-Kraftwerks vorsieht – aber an anderer Stelle. Da Tschentscher ausdrücklich ankündigte, seine Idee zum Thema in Koalitionsverhandlungen machen zu wollen, dürfte er nicht so leicht davon abrücken.

Grüne möchten im neuen Senat für Thema Verkehr zuständig sein

Knackpunkt Verkehr: Rot-Grün hat zwar gemeinsam an der Verkehrswende gearbeitet, doch auch hier haben die Grünen deutlich ehrgeizigere Ziele als die SPD. So streben die Grünen eine flächendeckend „autoarme“ Innenstadt an, während die SPD sich das nur punktuell vorstellen kann. Und während die Sozialdemokraten darauf verweisen, dass zuletzt 30 bis 40 Kilometer neue Radwege pro Jahr entstanden sind und an diesem Tempo festhalten, wollen die Grünen das ursprüngliche (verfehlte) Ziel, 50 Kilometer pro Jahr zu schaffen, sogar auf 100 Kilometer steigern.

Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) bei den Sondierungsgesprächen mit der SPD in Hamburg.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Auch daher legen sie großen Wert darauf, im Senat die Zuständigkeit für das Thema Verkehr zu bekommen. Da diese derzeit noch in der Wirtschaftsbehörde angesiedelt ist, die die SPD wiederum nicht abgeben möchte, dürfte hier ein hartes Ringen einsetzen. Als denkbar gilt, dass die Behörde geteilt wird und dafür eine andere, etwa die Gesundheitsbehörde, ihre Eigenständigkeit verliert. Denn im Gesetz ist festgelegt, dass der Senat höchstens zwölf Mitglieder haben darf – und diese Obergrenze ist bereits erreicht.

Inneres: Dass die Grünen in ihrem Programm fordern, die Vermummung bei Demonstrationen von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabzustufen, stößt bei der SPD auf energische Ablehnung. Nachdem die Grünen-Spitze bereits signalisiert hat, dass sie zum Einlenken bereit ist, dürfte der Punkt entweder schnell vom Tisch sein – oder die Koalitionsverhandlungen schwer belasten.

Wirtschaftsvertreter richten Forderungen an Parteien

Praktisch zeitgleich zu den Gesprächen traten mehrere Wirtschaftsvertreter an die Öffentlichkeit, um Forderungen an die Parteien zu richten. Sie wehren sich gegen eine geplante Reduzierung des Verkehrs in der Innenstadt, bei der die Bedürfnisse des Wirtschafts- und Lieferverkehrs außer Acht gelassen werde.

Um ihrem Ansinnen Nachdruck zu verleihen haben der Groß- und Außenhandelsverband AGA, die Handwerkskammer Hamburg und sechs weitere Unternehmensverbände wie die Fachvereinigung der Umzugslogistiker, der Bundesverband des Versandhandels und der deutsche Getränkefachgroßhandel ein Bündnis geschlossen, das gegen eine überzogene Politik zur Verkehrsberuhigung antritt und mehrere Forderungen an den künftigen Hamburger Senat stellt.

Mehr Lade- und Arbeitszonen für Lieferverkehr in der City gefordert

"Wirtschaftsverkehre werden immer mehr aus Städten hinausgetrieben, dabei sind sie doch nicht nur ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft, sondern für die Lebensqualität der Menschen in den Städten", sagte Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann. "Gewerbetreibende und Dienstleister müssen ihre Kunden in Hamburg weiter ansteuern können." Das gelte auch für die geplante Ausweitung von Anwohnerparkzonen in den Bezirken, wie aktuell im Grindelviertel und am Flughafen.

Dem Bündnis zufolge benötigt Hamburgs Innenstadt Lade- und Arbeitszonen sowie Serviceparkplätze, die dem Wirtschaftsverkehr vorbehalten sind. Über kleine Umladezentren, sogenannte Mikro-Depots, soll Zustellern das Bestücken von Lastenfahrrädern für das Austragen der Pakete ermöglicht werden. Zudem fordert das Bündnis digitale Verkehrs- und Parkinformationen, die den Suchverkehr nach Parkplätzen reduzieren.

Auch eine zeitliche Einschränkung der Verkehrsberuhigung hält das Bündnis für nicht sinnvoll. "Reparaturen, Umzüge und wichtige Lieferdienste müssen auch außerhalb der allgemeinen Lieferzeiten möglich sein", sagte der Präsident des Aga-Unternehmensverbands Hans Fabian Kruse. Er verwies als Beispiel darauf, dass Apotheken zu jeder Zeit vom Nachschub abhingen: "Die Lager der Pharmagroßhändler halten 120.000 Produkte vor. Apotheken aber nur 400 bis 8000. Sie müssen also ständig neu beliefert werden."