Hamburg. Die SPD mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher ist bei der Bürgerschaftswahl klar stärkste Kraft geblieben und kommt auf 39,0 Prozent (vorläufiges Endergebnis) nach 45,6 Prozent vor fünf Jahren.

Ein geradezu historisches Ergebnis haben die Grünen eingefahren: Die Partei der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank kann ihren Stimmenanteil verdoppeln und erreicht 24,2 Prozent. Für die CDU war es ein bitterer Wahlabend: Die Partei mit Spitzenkandidat Marcus Weinberg sackt auf 11,2 Prozent ab und unterbietet damit das bislang schlechteste Bürgerschaftswahlergebnis von 2015 mit 15,9 Prozent.

FDP doch vor dem Aus?

Die AfD musste lange um den Wiedereinzug zittern, wird aber mit 5,3 Prozent im vorläufigen Ergebnis den Wiedereinzug in die Bürgerschaft wohl schaffen. Anders die FDP: Laut vorläufigem Ergebnis liegen die Liberalen zwar bei 5,0 Prozent – die 120 Stimmen, die sie von der Fünf-Prozent-Hürde trennen, könnten im zweiten Auszählungsdurchlauf aber verloren gehen.

Die Linke kann sich leicht verbessern und kommt auf 9,1 Prozent (2015: 8,5 Prozent). Rechnerisch haben die Wählerinnen und Wähler die rot-grüne Koalition im Rathaus damit klar bestätigt.

"Rot-Grün ist die nahe liegende Option", sagte Tschentscher am Wahlabend und kündigte an, schon bald mit den Grünen in Sondierungsgespräche einzutreten. Aber Tschentscher sagte auch, die SPD werde mit der CDU und gegebenenfalls der FDP reden. "Es gibt einen klaren Wählerauftrag. Alles andere als Rot-Grün mit deutlich stärkeren Grünen würden die Hamburger nicht verstehen“, sagte dagegen Fegebank.

Verfolgen Sie hier die wichtigsten Ergebnisse und Reaktionen zur Hamburg-Wahl 2020.

Auszählungspanne? FDP bangt um Einzug

Eine mögliche Verwechslung bei der Stimmerfassung im Wahlbezirk Langenhorn stellt den knappen Wiedereinzug der FDP in die Bürgerschaft infrage. In einem Wahllokal in Langenhorn kamen die Liberalen nach der vereinfachten Auszählung am Sonntagabend auf 22,4 Prozent, die Grünen hingegen nur auf 5,1 Prozent. Landesweit war das Ergebnis umgekehrt ausgefallen. "Auffällig ist das auf jeden Fall“, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. "Den Hinweis, dass es eine Auffälligkeit gibt, habe ich auch schon weitergegeben."

Sollte es eine Verwechslung der Zuordnung gegeben haben, würden auf die FDP 423 Stimmen weniger entfallen als bisher angenommen. Da die Partei insgesamt nach den vorläufigen Zahlen nur um 121 Stimmen über der Fünf-Prozent-Hürde liegt, könnte dies dazu führen, dass sie den Einzug ins Stadtparlament doch noch verpasst. "Das kann durchaus ausschlaggebend sein“, sagte Rudolf. Alle Stimmen würden am Montag aber ohnehin erneut ausgezählt, so dass ein Irrtum dann auch festgestellt würde.

Hamburg-Kandidaten gehen nach Berlin

Nach der Bürgerschaftswahl zieht es Sieger und Verlierer am Montag nach Berlin. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich am Vormittag im Willy-Brandt-Haus, der Berliner Parteizentrale, feiern lassen. Vorgesehen ist auch eine Erklärung der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Grund zum Feiern haben auch die Grünen, wenn Spitzenkandidatin Katharina Fegebank am Mittag mit der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock vor die Presse tritt.

Für den Hamburger CDU-Spitzenkandidaten Marcus Weinberg wird der Gang härter. Er tritt am Mittag mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer im Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse. Auch die Spitzen von Linke, AfD und FDP beraten über das Ergebnis der Hamburg-Wahl.