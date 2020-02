Hamburg. Die Hamburger haben an diesem Sonntag eine historische Wahl: Erstmals bei einer Bürgerschaftswahl tritt eine Frau aus einer amtierenden Regierung als Spitzenkandidatin gegen den Bürgermeister an. Katharina Fegebank (Grüne) fordert den Senatspräses Peter Tschentscher (SPD) heraus.

Was in den Umfragen zunächst nach einem Kopf-an-Kopf-Wettlauf ausgesehen hat, entpuppt sich nach dem turbulenten Endspurt im Bürgerschaftswahlkampf 2020 als totes Rennen. Das heißt nicht, dass beide zeitgleich ins Ziel gehen, sondern dass dieses Duell nicht mehr ganz die Brisanz zu haben scheint. In den letzten Umfragen liegt die SPD deutlich vor den Grünen. Statt Grün-Rot bleibt Rot-Grün die wahrscheinlichste Alternative.

Hamburg-Wahl: Überraschung am Wahltag?

Allerdings haben die Hamburgerinnen und Hamburger schon häufiger am Wahltag für Überraschungen gesorgt. Und viel wird davon abhängen: Kommt die FDP mit Anna Treuenfels-Frowein überhaupt in die Bürgerschaft? Wie weit liegt die AfD über der Fünf-Prozenthürde?

Und kann Marcus Weinberg das Abrutschen der CDU aufhalten? All das wird die Sitzverteilung für die "Platzhirsche" SPD und Grüne beeinflussen. Die Wahlbeteiligung dürfte 2020 gegenüber 2015 (56,5 Prozent) steigen. Jeder Fünfte der 1,3 Millionen Wahlberechtigten hat per Briefwahl bereits seine Kreuze gemacht.

Die Hamburg-Wahl ist die einzige deutsche Landtagswahl im Jahr 2020. Sie wird von mehreren politischen Faktoren überlagert. Die Turbulenzen der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen haben sicher Auswirkungen auf die Wahlentscheidung der Bürger. Dazu kommen die Morde in Hanau, die dazu führten, dass die finalen Wahlkampf-Veranstaltungen aller Parteien abgesagt wurden. Die AfD hat wegen Protesten sogar ihre Abschluss-Party erst nach Henstedt-Ulzburg verlegt, dann abgesagt.

Bürgerschaftswahl 2020: Das sind die wichtigsten Themen

Zu den wichtigsten Themen der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020 zählen die Verkehrspolitik mit den Schwerpunkten auf Fahrrad- und Autoverkehr sowie dem Ausbau von U- und S-Bahnen, das immer teurer werdende Bauen und Wohnen in der Stadt sowie die Klimaschutz-Pläne und ihre Folgen.

Die ersten Prognosen und Trends zu den Ergebnissen wird es hier ab 18 Uhr bei abendblatt.de geben, dazu Hochrechnungen, die Verteilung der Stimmen auf die Wahllokale, Stimmen und Video-Interviews mit Politikern sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur. Das vorläufige amtliche Endergebnis nach Zweitstimmen könnte gegen 23 Uhr vorliegen.

Verfolgen Sie hier im Newsblog des Hamburger Abendblatts die wichtigsten Nachrichten, Hintergründe und Einschätzungen zur Hamburg-Wahl 2020

Wer entscheidet die Wahl?

Entscheiden die Gutverdiener die Wahl? Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) sagte im Abendblatt: „Es kann doch nicht sein, dass diejenigen, die Zeit und Geld haben, letztlich über die Politik in Hamburg bestimmen.“

Carola Veit ist Bürgerschaftspräsidentin und dreifache Mutter.

Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Veit hatte sich insbesondere an Menschen in „sogenannten ärmeren Stadtteilen“ gewandt und an sie appelliert, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Tschentscher-Fegebank: Der Ton wurde rauer

In den direkten Duellen zwischen den Duz-Koalitionären Peter Tschentscher (SPD) und Katharina Fegebank (Grüne) war der Ton zuletzt schärfer geworden. Fegebank wehrte sich mit einem „Aber Peter…“ gegen die ihrer Meinung nach zu zögerliche Klimaschutzpolitik der SPD. Tschentscher meinte im NDR: „Rot-Grün ist eine naheliegende Option, aber am Ende kommt es darauf an, was wir für die Stadt vereinbaren können.“

Tschentscher behauptete, die Grünen hätten trotz jahrelanger Arbeit des Umweltsenators Jens Kerstan keinen Klimaplan gehabt. Fegebank sagte, das sei „nicht wahr“. NDR-Moderator Andreas Cichowicz sprach sie irrtümlich mit „Frau Tschentscher“ an. Die Grüne konterte: „So weit ist es noch nicht.“

CDU-Spitzenkandidat Weinberg Ersatzmann

CDU-Spitzenmann Marcus Weinberg hat sein Bundestagsmandat aufgegeben, um in Hamburg ein Dilemma zu lösen: Wer sollte nach der Erkrankung von Aygül Özkan Spitzenkandidat werden? Weder Roland Heintze (Parteichef) noch André Trepoll (Fraktionschef) traten an. Weinberg zeigte sich bereit, nach der gescheiterten Spitzenkandidatur von Dietrich Wersich 2015 (minus 6 Prozentpunkte) für die CDU anzutreten. Ob Weinbergs Partei genügend Stimmen erhält, um mit der SPD zu koalieren, wird sich zeigen. Ein Bündnis mit den Grünen kommt für den Mann aus Altona wohl nicht (mehr) in Frage.

Treuenfels begann in der APO

Was wenige wissen: Die FDP-Frontfrau Anna von Treuenfels-Frowein startete ihre politische Karriere in der außerparlamentarischen Opposition. Sie zählte 2008 zu den Mitbegründern der Volksinitiative „Wir wollen lernen“ und wendete sich gegen die Pläne des damaligen Senats für eine sechs Jahre währende Primarschule. Sie trat erst 2009 in die FDP ein.

Die FDP im Straßenwahlkampf mir Anna von Treuenfels

Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

2015 war Katja Suding Spitzenkandidatin, die sich ebenso nach Berlin in den Bundestag verabschiedete wie FDP-Mann Wieland Schinnenburg. Nach den Ereignissen um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, wo FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den AfD-Stimmen zum Regierungschef gewählt wurde, kämpft Treuenfels in Hamburg um das Überspringen der Fünf-Prozent-Hürde.

Zoff zwischen Tschentscher und Kerstan

Keine Freunde mehr: Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) spalten den Senat.

Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance/dpa

Kann Umweltsenator Jens Kerstan dem nächsten Senat noch angehören? Nach Abendblatt-Informationen ist das Tischtuch zwischen Bürgermeister Peter Tschentscher und dem provokanten Grünen quasi zerrissen. Doch die Grünen dürften nach allen Umfragen an Stimmen zulegen und in einer neuen Koalition mehr Senatorenposten bekommen und nicht weniger. Ob sie sich auf einen Kuhhandel einlassen, wenn die SPD fordert, dass Kerstan abgelöst wird? Und wie kann man das dem amtierenden Umweltsenator beibringen?

PR-Gewitter und dann eine Nachricht wie ein Blitzeinschlag

Bis zum letzten Tag haben vor allem SPD und Grüne versucht, ihre Regierungsbilanz und den jeweiligen Anteil daran positiv darzustellen. Gleichzeitig feuerten sie ein Feuerwerk an Ankündigungen ab, ein regelrechtes PR-Gewitter, was an positiven Maßnahmen für die Zukunft angepackt werde: Mehr U-Bahnen, mehr umweltfreundliche Busse, noch mehr Wohnungsbau, aber auch mehr Grün, mehr tun für Schwangere, für Bedürftige, für die Hafenwirtschaft.

Bei einem politischen Versprechen hat die SPD die Grünen jedoch überrumpelt: Bürgermeister Peter Tschentscher kündigte an, schneller als geplant aus dem Kraftwerk Moorburg aussteigen zu wollen. Die Grünen hatten Moorburg – damals zusammen mit der CDU – durchgewinkt, obwohl sie nie hinter dem Kraftwerk standen.

Wahlbeteiligung noch wichtiger als 2015?

Spielt die Wahlbeteiligung diesmal eine noch größere Rolle als zuletzt? Bei der Bezirkswahl stieg sie im vergangenen Jahr wieder an – und bescherte den Grünen deutliche Zuwächse. Nach letzten Prognosen des Landeswahlleiters mit Blick auf die Briefwahl könnten 2020 mehr Hamburger ihre Stimme abgeben als 2015. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 56,5 Prozent.

Die Cum-Ex-Affäre und die Wahl

Untersuchungsausschuss gefordert, als „Wahlkampfgetöse“ disqualifiziert– die Cum-Ex-Affäre um die Warburg-Bank und ihr mutmaßlicher Einfluss auf die Bürgerschaftswahl 2020 bewegen Politik und Beobachter. Haben Olaf Scholz (Ex-Bürgermeister) und Peter Tschentscher (damals Finanzsenator und Scholz-Nachfolger) mit Bank-Verantwortlichen während der Ermittlungen gegen die Bank gesprochen? Und haben sie darüber der Bürgerschaft eine wahrheitswidrige Auskunft gegeben?

Offenbar gab es Gespräche, aber „keine politische Einflussnahme“ auf die Finanzverwaltung, beteuern Tschentscher und Genossen. Neben den Linken wollen auch die Grünen eine schnelle Aufarbeitung von Cum-Ex. Das dürfte die erwarteten kommenden Koalitionsverhandlungen belasten.

Hamburg-Wahl: So wendeten sich die Umfragen

Sie hatten auch Spaß: Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD, v. l.), Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider und Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) im Grand Hotel Elysée.

Foto: Andreas Laible

Die Umfragen vor der Wahl haben sich sehr dynamisch entwickelt. Während es Ende 2019 noch so aussah, als seien SPD und Grüne mit etwa 28/29 Prozent gleichauf, zeigte die Abendblatt-Erhebung vom Jahresbeginn 2020 die Trendwende. Nach den Forsa-Zahlen für das Abendblatts kam die SPD auf 29 Prozent, während die Grünen 26 Prozent erzielten. Und weiter wendete sich das Blatt: Zwischen Tschentschers Genossen und Fegebanks Parteikollegen wuchs die Kluft in den Umfragen auf zuletzt 34 und 27 Prozent. Was viele vergessen: 2015 waren die Ergebnisse so: SPD 45,6 Prozent, CDU 15,9, Grüne 12,3, Linke 8,5, FDP 7,4, AfD 6,1.