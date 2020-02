Hamburg. Am Mittwoch wehrte sich erstmals auch die Hamburger Steuerverwaltung gegen den Vorwurf, auf Druck der Politik der Warburg-Bank 47 Millionen Euro an Steuern „erlassen“ zu haben, die man im Zuge des Cum-Ex-Skandals hätte zurückfordern können.

„Es hat in Hamburg weder bezüglich Cum-Ex-Gestaltungen noch sonst Versuche gegeben, politisch auf Entscheidungen der Steuerverwaltung Einfluss zu nehmen“, stellt Ernst Stoll, Leiter der Hamburger Steuerverwaltung, in einer Stellungnahme klar, die am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Cum-Ex-Affäre: Steuergeheimnis gilt

Stoll erklärte, ohne direkt auf den Fall Warburg einzugehen – was aufgrund des Steuergeheimnisses auch nicht zulässig wäre, weswegen der rot-grüne Senat sogar über eine Aufhebung nachdenkt: „Das aus dem Grundgesetz abgeleitete Rechtsstaatsprinzip verlangt von einer Eingriffsverwaltung wie der Steuerverwaltung, dass sie im Zeitpunkt, in dem sie eine belastende Maßnahme, zum Beispiel den Erlass eines Steuerbescheids, ergreift, dies auf Basis eines belastbar ermittelten Sachverhalts tut und von der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme überzeugt ist.“

Keinesfalls dürfe sie eine Maßnahme ergreifen in der Hoffnung, die zu seiner Begründung erforderlichen Sachkenntnisse werden in nächster Zukunft noch gefunden oder hinreichend konkretisiert werden können.

Durfte das Finanzamt 47 Millionen Euro zurückfordern?

Das würde bedeuten: Anders als zunächst berichtet, waren die Finanzbeamten sich Ende 2016 wohl doch nicht sicher, das Geld von Warburg zurückfordern zu können. Das war aber bislang der Hauptvorwurf: Dass die Steuerverwaltung für die Rückforderung war, dies der Finanzbehörde – damals war der heutige Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) Finanzsenator – vorgelegt habe, wo es versickert sei oder bewusst nicht entschieden wurde, sodass die Forderung Ende 2016 verjährt sei. Dieser Version widerspricht Stoll indirekt vehement.

Was Gründe dafür gewesen sein könnten, auf die Rückforderung zu verzichten, deutet der Chef der Steuerverwaltung ebenfalls nur abstrakt an: „Gleichzeitig müssen in diesem Moment die mit einem eventuell hieraus erwachsenden Rechtsstreit verbundenen Risiken für den Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg abgewogen werden, sollten die Gerichte letztlich einer Argumentation der Steuerverwaltung nicht folgen. Neben Zinsen, Prozess- und Anwaltskosten sind insbesondere drohende Amtshaftungsansprüche in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, deren in der Regel nicht bezifferbare Höhe möglicherweise den Steueranspruch weit übersteigen kann.“

Hätte Hamburg der Warburg-Bank schaden können?

Mit anderen Worten: Offensichtlich gab es mindestens die Befürchtung, der Warburg-Bank schweren wirtschaftlichen Schaden zufügen zu können, was – für den Fall, das sich die Forderung als nicht berechtigt herausstellen sollte – im Gegenzug zu einem Vielfachen an Forderungen gegen die Stadt hätte führen können.

Umgekehrt gilt laut Stoll: „Sofern zum Beispiel Cum-Ex-Geschäfte ausreichend nachgewiesen werden können, wird die entsprechende Kapitalertragsteuer ausnahmslos zurückgefordert.“ Darauf hatte auch Tschentscher immer wieder verwiesen und gleichzeitig ebenfalls betont, niemals politisch Einfluss auf Entscheidungen der Steuerbehörden genommen zu haben.

Finanzbehörde: "Kein Deal mit Warburg"

Mit Blick auf den Vorwurf, Finanzbehörde und Warburg-Bank hätten 2019 einen „Deal“ („Billigkeitslösung“) abschließen wollen, mit dem sich die Bank aller Ansprüche hätte entledigen können, schreibt Stoll: „Es hat in Hamburg im Zusammenhang mit Cum-Ex-Gestaltungen keinen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich oder Erlass von Steuern gegeben. Ebenso wenig hat die Steuerverwaltung zu irgendeinem Zeitpunkt ,Billigkeitslösungen’ vorgeschlagen oder gar ausgearbeitet. Dies ist gesetzlich nicht vorgesehen.“

Die Verwaltung reagiere aber im gesetzlich zulässigen Rahmen auf etwaige Anträge von Steuerpflichtigen, schreibt Stoll und bestätigt damit zumindest indirekt, was längst bekannt ist: Die Warburg-Bank hatte Ende 2019 selbst bestätigt, dass man eine „gütliche Einigung“ anstrebe und Gespräche mit den Finanzbehörden führe mit dem Ziel, „dass alle mit diesen Geschäften erzielten Gewinne unverzüglich an den Fiskus ausgekehrt werden“.

Fegebank macht Druck auf Tschentscher

Unterdessen hatte Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank im TV-Duell des NDR von Bürgermeister Peter Tschentscher Aufklärung gefordert und Sympathie für einen Untersuchungsausschuss erkennen lassen. Sie wolle Antworten, sagte Fegebank. Sie forderte die SPD-Mitglieder des Senat auf, sich bei der Warburg-Bank dafür stark zu machen, dass das Steuergeheimnis gelockert werde. So könne man den Haushaltsausschuss der Bürgerschaft schnell informieren. Fegebank: „Es geht um Glaubwürdigkeit.“

Die Linke in der Bürgerschaft will sich mit den Erklärungen nicht zufriedengeben. Sie setzt auf eine parlamentarische Aufklärung und glaubt, dass Scholz als Bürgermeister ein Treffen mit Olearius geleugnet habe. „Ich begrüße, dass der Senat jetzt meine Forderung von Sonntag aufgreift“, sagte Fabio de Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linken im Bundestag.

Der Senat will sich offenbar von der Warburg-Bank die Erlaubnis holen, ihn vom Steuergeheimnis zu befreien. Das müsse aber bei schweren Wirtschaftsstraftaten nicht einmal von der Bank genehmigt werden, meinen die Linken unter Bezug auf Paragraf 30 Absatz 4 der Abgabenordnung.

Die Linken glauben nicht, dass das Tagebuch von Olearius den Senat entlaste. Außerdem thematisieren sie erneut einen Zusammenhang von Cum-Ex-Affäre und Spenden an die SPD.

Fegebank sagte im NDR-TV-Duell zur anstehenden Bürgerschaftswahl: „Wir spielen auf Sieg.“ Nach den aktuellen Umfragen liegt die SPD aber mit deutlichem Abstand vor den Grünen: 38 zu 23 Prozent. Im NDR war das "Duell" nicht wirklich ein Quoten-Hit. 247.000 Zuschauer (4,6 Prozent Marktanteil) waren deutlich weniger als bei der Sendung zuvor: das Gesundheitsmagazin Visite mit Vera Cordes (571.000 Zuschauer, Marktanteil 10,1 Prozent). Es ging um Ballastastoffe und wie Senioren ihr Gedächtnis fit halten können.