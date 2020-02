Hamburg. Hat Thüringen noch einmal alles auf den Kopf gestellt? Die Hamburger Bürgerschaftswahl 2020 am 23. Februar könnte unter ganz neuen Vorzeichen stattfinden. Die überraschende Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Erfurt mit Duldung des AfD-Rechtsaußens Björn Höcke – und der überstürzte Rückzug nur 24 Stunden später – dürften für Peter Tschentscher (SPD) und seine Herausforderin Katharina Fegebank (Grüne) einiges ändern.

Auch auf die Aussichten von Marcus Weinberg (CDU) und Anna von Treuenfels (FDP) werden die Vorgänge in Thüringen Einfluss haben. Schon am Mittwochabend demonstrierten rund 1500 Menschen in Hamburg gegen AfD, CDU und FDP.

Die Machtoptionen für den Ersten Bürgermeister dürften sich verschoben haben. Die Hamburger Grünen sind nach der jüngsten Umfrage noch weiter von der SPD entfernt – und damit weiter von der Möglichkeit, in Fegebank die erste Bürgermeisterin in Hamburg zu stellen. Die CDU steht möglicherweise vor ihrem historisch schlechtesten Ergebnis – und die FDP muss um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.

An diesem Donnerstag findet im Hamburger Hotel Grand Elysée von Eugen Block das Wort-Duell der Spitzenkandidaten statt, das Sie hier ab etwa 18.30 Uhr live verfolgen können. Einführen in die Gespräche werden die Abendblatt-Experten Peter Ulrich Meyer und Jens Meyer-Wellmann. Moderieren wird Chefredakteur Lars Haider. Zunächst diskutieren Peter Tschentscher und Katharina Fegebank, in einer zweiten Gesprächrunde treffen Marcus Weinberg und Anna von Treuenfels aufeinander.

Hamburger FDP sagt Cannabis-Talk ab

Die Hamburger FDP hat auf Anraten der Polizei eine Veranstaltung im Haus 73 im Schanzenviertel abgesagt. Bei der geplanten Veranstaltung hätten neben den Bürgerschaftskandidaten Carl Jarchow und Frank Heuck auch der Bundestagsabgeordnete Wieland Schinnenburg teilnehmen sollen, um über die von der FDP geplante Cannabis-Freigabe zu informieren. Verschiedene Gruppierungen, darunter die Interventionistische Linke, hatten in Anbetracht der Vorgänge in Thüringen zu Protesten bei dem so genannten "Bürgertalk" direkt neben der Roten Flora aufgerufen.

Umfrage sieht SPD deutlich vor den Grünen

Zwei Wochen vor der Bürgerschaftswahl sieht eine NDR-Umfrage die SPD im Aufwind. Demnach käme die SPD auf 34 Prozent, plus zwei Prozentpunkte seit der letzten NDR-Umfrage. Die Grünen würden unverändert bei 27 Prozent landen.

Die CDU würde gegenüber der vorherigen Umfrage zwei Punkte einbüßen und käme auf 14 Prozent. Das wäre das historisch schlechteste Ergebnis für die Christdemokraten in Hamburg. Während der Wiedereinzug der Linken und der AfD mit 8 beziehungsweise 7 Prozent sicher wäre, müsste die FDP mit nur noch 5 Prozent bangen – die Ergebnisse wurden vor der verschiedentlich als "Tabubruch" bezeichneten Wahl des FDP-Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen erhoben.

Hamburger FDP äußert sich zu Thüringen

Nachdem sie bereits am Morgen den Rücktritt von Thomas Kemmerich gefordert hat, kommentierte Anna von Treuenfels die am Mittag angekündigte Amtsniederlegung als "unumgänglich" – sie käme aber "einen Tag zu spät", so die FDP-Spitzenkandidatin bei Twitter.

Am Vormittag hatte von Treuenfels den Umgang des Bundesvorsitzenden Christian Lindner mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen kritisiert. Der mit den Stimmen von AfD und CDU zum Thüringer Regierungschef gewählte FDP-Politiker Thomas Kemmerich müsse „schleunigst zurücktreten". „Und ich erwarte auch von unserer Parteiführung, dass sie eingreift und ihn dazu bringt, dass er es tut", so von Treuenfels weiter.

Sie zeigte sich enttäuscht, dass eine eindeutige Positionierung bislang ausgeblieben sei. „Mich nervt das aus tiefster Überzeugung heraus, dass man nicht sofort sich davon abkehrt." Kemmerich sei „kein liberaler Ministerpräsident“, sagte sie. Sie distanziere sich in aller Deutlichkeit. „Und das tue ich nicht, um hier die Hamburg-Wahl zu retten, sondern das tue ich aus voller Überzeugung.“