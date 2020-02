Hamburg. Die überraschende Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen sorgt zweieinhalb Wochen vor der Bürgerschaftswahl auch in der Hamburger Politik für heftige Reaktionen.

Der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommentierte bei Twitter die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen AfD als "Ohne Worte". Justizsenator Till Steffen (Grüne) sprach von der FDP als "Totengräberin der Demokratie", die sich "von Nazis wählen" lasse.

Katharina Fegebank sagte, sie sei "entsetzt" darüber, dass "Kemmerich sich mit den Stimmen der Höcke-AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen" und forderte die Hamburger Landesverbände von CDU und FDP dazu auf, "sich von den skandalösen Vorgängen im Thüringer Landtag zu distanzieren".

Linke ruft zur Teilnahme an Demo gegen AfD auf

Die Linken-Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus teilte ein Video, in dem zu sehen ist, wie ihre Amtskollegin im thüringischen Parteitag Kemmerich einen eigentlich zur Gratulation an Bodo Ramelow (Linke) gedachten Blumenstrauß vor die Füße wirft. Die Linken-Spitzenkandidatin Cansu Özdemir rief zur Teilnahme an einer "Demo gegen den Schulterschluss von CDU und FDP mit den Faschist*innen der AfD" am Mittwochabend am Speersort auf.

Ausgerechnet die #FDP macht sich zur Totengräberin der Demokratie. Erst konstruktive Koalition im Bund verhindern und jetzt von Nazis wählen lassen. Wie kann man die Geschichte der eigenen Partei so beschädigen? — Till Steffen (@till_steffen) February 5, 2020

Nockemann und Wolf sehen "Bann gegen die AfD" gebrochen

Während die Hamburger CDU und FDP bisher noch keinen Kommentar zu der Wahl abgaben, verbreitete die AfD Hamburg schon kurz nach der Abstimmung eine Pressemitteilung, in der die Fraktionsvorsitzenden Dirk Nockemann und Alexander Wolf gemeinsam mit den Worten zitiert werden, das Ergebnis zeige, dass "eine konservativ-liberale Mehrheit in Deutschland – mittelfristig auch in Hamburg" möglich sei. Der "Bann gegen die AfD" sei gebrochen.

In Thüringen wird die AfD von Björn Höcke geführt: Der Gründer des sogenannten "Flügels" vertritt auch innerhalb der Rechtsaußen-Partei extreme Positionen. Ein Gerichtsurteil aus dem vergangenen Jahr bestätigte, dass Höcke als Faschist beschrieben werden darf. In der Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichts Meiningen heißt es, dieses Werturteil beruhe auf "einer überprüfbaren Tatsachengrundlage".