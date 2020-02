Hamburg. Bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 wählt Hamburg ein neues Landesparlament, die Legislatur dauert bis 2025. Mit rund 1.319.700 Hamburgern ist die Zahl der Wahlberechtigten auf dem höchsten Stand seit 1970. Sie haben in den vergangen Tagen Post vom Landeswahlamt bekommen. Darin enthalten sind neben den Wahlbenachrichtigungen auch Muster-Wahlzettel mit zwei Stimmzetteln, auf denen die Wähler je fünf Stimmen vergeben können. Die Bürgerschaftswahl 2020 ist bereits die dritte nach dem neuen Wahlrecht. Damit fremdeln einige noch. Manch einer vertraut auf Wahlhelfer, die in jedem Wahllokal ehrenamtlich arbeiten und erfahrungsgemäß vor der Wahl noch einmal alles erklären können. Damit unsere Leser das nicht brauchen, hat das Hamburger Abendblatt die Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Bürgerschaftswahl zusammengestellt.

Was hat es mit den zwei Stimmzetteln auf sich?

Es gibt einen roten Stimmzettel, der die Kandidaten der Parteien oder Einzelbewerber der einzelnen Wahlkreise auflistet sowie einen gelben Stimmzettel, der die Landeslisten aller Parteien aufführt. Mit dem Landeslisten-Stimmzettel, der für ganz Hamburg gleich ist, werden die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft bestimmt. Mit dem Wahlkreis-Stimmzettel können Wähler beeinflussen, wer aus ihrem Wahlkreis einzieht.

Wie viele Stimmen habe ich?

Auf jedem der Stimmzettel dürfen Wähler maximal je fünf Stimmen vergeben. Das Hamburger Wahlrecht verhilft den Bürgern dabei zu besonders vielen Mitspracherechten. Sie können sich ihre Wunschkandidaten quer durch alle Parteien und Listen aussuchen. Dabei kann dem Vorschlag einer Partei gefolgt werden, indem man deren Gesamtliste ankreuzt, oder man verbessert gezielt die Chancen einzelner Bewerber, indem man ihnen mehrere Stimmen gibt. Die fünf Stimmen können entweder nur einem Bewerber gegeben werden oder auf mehrere Kandidaten verteilt werden. Um sich einen Überblick zu verschaffen, helfen die mit den Wahlbenachrichtigungen verschickten Muster – Kopien der Original-Stimmzettel, die es dann am Wahltag auch im Wahllokal gibt.

Wer darf wählen?

Alle Deutschen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in Hamburg leben und nicht durch das Bürgerschaftswahlgesetz vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wo kann man wählen?



In den Wahlbenachrichtigungen steht welches der 1283 Wahllokale für einen zuständig ist. Geöffnet sind diese am Wahltag von 8 bis 18 Uhr. Alternativ kann entweder online oder in einer beliebigen Wahldienststelle Briefwahl beantragt werden. Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal auch eine zentrale Briefwahlstelle in der Innenstadt. Seit Januar können Wahlberechtigte aus allen Stadtteilen am Gerhart-Hauptmann-Platz ihre Briefwahlunterlagen beantragen und dort auch direkt abgeben.

Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Den Personalausweis oder Reisepass sowie die Wahlbenachrichtigungskarte. Sollte diese verloren gegangen sein, ist das aber nicht schlimm. Der Wähler nimmt seinen Ausweis mit und kann trotzdem wählen – solange er im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

Kann ein anderer für mich per Vollmacht wählen?

Nein, wählen geht nur persönlich. Wenn ein Wähler körperlich nicht in der Lage ist, selbst anzukreuzen, darf ihm jedoch jemand helfen, die Kreuze zu machen. Außerdem sind 849 Wahllokale eingeschränkt barrierefrei und 307 komplett barrierefrei.

Was passiert, wenn ich mich „verwählt“ habe?

Wer sich auf seinem Wahlzettel verschrieben hat, geht damit zum Wahlvorstand. Dort wird der Zettel zerrissen. Das zerrissene Dokument bekommt der Wähler mit, damit niemand nachvollziehen kann, wie er gestimmt hat. Dann gibt es einen neuen Wahlzettel, und die Wahl kann von vorne beginnen.