Hamburg. Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekord im Schuldentilgen aufgestellt. Aus dem Kernhaushalt der Stadt – der nicht die öffentlichen Unternehmen umfasst – wurden Verbindlichkeiten in Höhe von 650 Millionen Euro netto getilgt – fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant (393 Millionen). Damit wurde sogar die bislang höchste Nettotilgung von rund 640 Millionen Euro aus dem Jahr 2017 übertroffen, teilte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag mit.

Der Schuldenstand der Stadt reduzierte sich damit zum Ende des Jahres 2019 auf rund 23,27 Milliarden Euro – rund 300 Millionen Euro weniger als Ende 2010. Das ist insofern bemerkenswert, als die Stadt zwischendurch Verbindlichkeiten der mittlerweile verkauften HSH Nordbank in Höhe von knapp 2,5 Milliarden Euro übernehmen und zurückzahlen musste. Allein 450 Millionen Euro davon wurden im Haushaltsjahr 2019 „verarbeitet“, ohne dass zusätzliche Kredite aufgenommen wurden. Unterm Strich habe Hamburg daher 2019 sogar Schulden in Höhe von 1,1 Milliarden Euro abgebaut.

Schuldenstand sinkt – trotz HSH Nordbank

„Trotz hoher Zusatzlasten, unter anderem aus der Privatisierung der HSH-Nordbank, ist es uns gelungen, 2019 einen niedrigeren Schuldenstand als zum Ende des Jahres 2010 zu realisieren“, sagte Finanzsenator Dressel. „Das ist einmal mehr ein Beweis unserer nachhaltig erfolgreichen Finanzpolitik. Auf diesem Weg von Investieren und Konsolidieren werden wir auch in den 2020er Jahren konsequent weitergehen – und zwar ausdrücklich mit der mit breiter Mehrheit verabschiedeten Hamburger Schuldenbremse.“

Wie das Abendblatt berichtet hatte, strebt der Senat nun bis 2024 auch einen kaufmännischen („doppischen“) Budgetausgleich aus. Erstmalig soll der Haushalt dann auch inklusiver aller Rückstellungen (etwa für Pensionsverpflichtungen) und Abschreibungen (zum Beispiel auf Immobilien, Straßen) ausgeglichen sein. „Kein Bundesland hat sich so ein ehrgeiziges, aber eben auch nachhaltiges und generationengerechtes Ziel gesetzt“, so Dressel.