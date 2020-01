Hamburg. Trotz der abflauenden Konjunktur hält der rot-grüne Senat an dem Ziel fest, den Hamburger Haushalt auch nach kaufmännischen Gesichtspunkten auszugleichen und gleichzeitig die Investitionen in die Stadt zu erhöhen. Wie aus der neuen Finanzplanung des Senats für die Jahre bis 2023 hervorgeht, soll das „doppische Defizit“ bis 2024 auf null heruntergefahren werden.

Dazu muss man wissen: Nach der alten, kameralen Haushaltsführung, die nur schlicht Ein- und Auszahlungen berücksichtigt und die fast alle anderen Bundesländer noch anwenden, erzielt die Hansestadt schon seit Jahren Überschüsse. Nach der in Hamburg seit 2015 maßgeblichen kaufmännischen (oder „doppischen“) Buchführung, die zudem Abschreibungen auf Immobilien, Straßen und andere Investitionsgüter sowie Rückstellungen für zukünftige Lasten wie Pensionsverpflichtungen berücksichtigt, ist die Stadt hingegen noch immer in den roten Zahlen. Das Anfang des Jahrzehnts formulierte Ziel, auch dieses Defizit zu beseitigen, hat sich bislang nur Hamburg gesetzt.

Dressel ist zuversichtlich

„Mit der mittelfristigen Finanzplanung stellen wir die Weichen für die Finanzpolitik der 2020er-Jahre“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) dem Abendblatt. „Dank unserer vorausschauenden Finanzpolitik werden wir so das Ziel des doppischen Ausgleichs 2024 verlässlich erreichen: Erstmalig werden dann auch strukturell im Plan die geplanten Erträge sämtliche Aufwendungen, inklusive Rückstellungen und Abschreibungen, decken – kein Bundesland hat sich so ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.“

Obwohl in der Finanzplanung mehrfach betont wird, dass keine neue Schulden gemacht werden sollen – was im Falle eines Konjunktureinbruchs trotz Schuldenbremse möglich wäre –, zeigte sich Dressel zuversichtlich, dass es dennoch gelingen werde, das Wachstum der Stadt zu gestalten und die derzeit geplanten großen Zukunftsprojekte zu stemmen: „Dies gilt zum Beispiel für die massiven Investitionen in Bildung ebenso wie für den Ausbau des ÖPNV oder den Klimaschutz.“

Ehrgeizige Ziele

Die Ansätze für Investitionen werden sogar kräftig gesteigert. Allein für „Baumaßnahmen“ sollen die Aufwendungen unterm Strich von 240 Millionen im Jahr 2018 auf bis zu 716 Millionen Euro im Jahr 2023 steigen. Dabei handele es sich im Wesentlichen um eine Investitionsvorsorge, um große Verkehrsprojekte wie den ersten Abschnitt der neuen U-Bahn 5 („U 5 Ost“), die U-4-Verlängerung auf die Horner Geest, die neue S 4, den A-7-Deckel und Mehrbedarfe für die Unterhaltung von Straßen finanzieren zu können, so die Finanzbehörde. Konkrete Haushaltsansätze würden erst im Rahmen der Etat-Aufstellung vorliegen – der neue Doppelhaushalt 2021/2022 soll bis Ende des Jahres vorliegen.

Angesichts der ehrgeizigen Ziele schob Dressel zudem weiteren Ausgabewünschen einen Riegel vor: „Spielraum für neue Ausgabenprogramme darüber hinaus gibt es nicht – genau wie der Rechnungshof aus Anlass des Schuldenbremsenmonitorings jüngst betont hat.“

Unmut bei der CDU

Für Unmut bei der CDU sorgte, dass der Senat nicht die zusammen mit der Finanzplanung beschlossenen „Eckwerte“ vorgelegt hat, also die Obergrenzen für Ausgaben und Investitionen der einzelnen Behörden. Im Bund und in einigen anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein sei das üblich, kritisierte CDU-Finanzexperte Thilo Kleibauer. „Die rot-grüne Koalition muss die beschlossenen Haushaltseckwerte vorlegen“, sagte er dem Abendblatt. „Hier darf es keine Abstriche in der Transparenz geben. Gerade vor der Wahl sollten Bürgerschaft und Öffentlichkeit vollständig über die Haushaltslage in den kommenden Jahren informiert werden.“ Er vermutet, dass es in vielen Behörden Mehrbedarfe durch höhere Personalkosten und die im Immobilienbereich gängigen Mieter-Vermieter-Modelle gibt. Kleibauer fordert: „Dazu muss der Finanzsenator jetzt die Details seiner Finanzplanung auf den Tisch legen.“

Nachdem die rot-grüne Mehrheit in der Bürgerschaft einen entsprechenden CDU-Antrag kürzlich abgelehnt hat, weist auch die Finanzbehörde das Ansinnen zurück: Der Eckwertebeschluss sei Teil des komplexen Verfahrens zur Aufstellung des Haushalts, das noch nicht abgeschlossen sei. „Es ist daher ständige Praxis des Senats, den Eckwertebeschluss nicht zu veröffentlichen.“