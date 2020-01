Hamburg. Die Muster-Stimmzettel für die Hamburger Bürgerschaftswahl am 23. Februar sind nun im Internet verfügbar. Für jeden der 17 Wahlkreise können sie abgerufen werden, wie die Innenbehörde und das Landeswahlamt am Freitag mitteilten. Im gleichen Zuge werden auch die Wahlbenachrichtigungen an die Hamburger verschickt.

Damit sich die Wähler bereits ein Bild der Abgeordneten machen können, sind die Muster-Wahlzettel bereits seit Freitag öffentlich einsehbar. Dazu zählen ein roter Stimmzettel, der die Kandidaten der einzelnen Wahlkreise listet sowie ein gelber Stimmzettel, der die Landeslisten aller Parteien aufführt. Auf jedem der Stimmzettel dürfen die Wähler je fünf Stimmen vergeben.

Hamburger sollen sich "warm wählen"

"Wählen Sie sich also schon einmal warm – für ein starkes, tolerantes und demokratisches Hamburg", motiviert Carola Veit (SPD), die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, im Anschreiben der Muster-Wahlzettel die Hamburger.

Die Muster-Stimmzettel werden mit der Wahlbenachrichtigung ab dem 20. Januar per Post an die Wahlberechtigten geschickt.