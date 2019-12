Hamburg. Gut zwei Monate vor der Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg hat die Grünen-Bürgerschaftsfraktion ihre Pläne zu einer Neugestaltung des HVV-Ticketsystems vorgestellt, mit dem die Verkehrswende beschleunigt werden und das für mehr soziale Teilhabe sorgen soll. Geplant ist, die Fahrpreise in fünf Bereichen zu ändern. Im Fokus stehen dabei Familien. Kinder bis zehn Jahre sollen etwa kostenlos fahren dürfen und es soll ein sogenanntes "Grünes Familienticket" geben.

"Wenn man sich Gedanken über die Neuordnung des HVV-Tarifs macht, dann ist es wichtig, viele Zielgruppen in den Blick zu nehmen", teilten die Grünen am Freitag mit. Sie betonten, dass von ihrem Vorschlag fast 725.000 Hamburger profitieren würden. Der Plan der Grünen besteht aus fünf Kernkomponenten, die nach eigenen Angaben schrittweise eingeführt werden könnten.

Der Plan der Grünen zum neuen HVV-Ticketsystem:

Kinder bis zum Alter von zehn Jahren fahren kostenlos. Bislang fahren nur Kinder unter sechs Jahren kostenlos. Das Grüne Familienticket: Der Ticketpreis für einen Haushalt reduziert sich, sobald mindestens ein Kind im Haushalt lebt. Ein neuer Sozialkartenrabatt ermöglicht zeitlich unbeschränkte Mobilität innerhalb der Hartz-IV-Regelsätze. Hamburg-30-Ticket: Junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30 Jahren zahlen 60 statt 90 Euro im Monat. Schüler und Azubis fahren für 360 Euro pro Jahr. Senioren fahren ganztags mit ihren Tickets, es gibt keine zeitliche Begrenzung mehr

"Mobilität ist eines der Top-Themen, die den Hamburgerinnen und Hamburgern unter den Nägeln brennt", sagte Hamburgs Wissenschaftssenatorin und Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Fegebank. "Wir alle haben den Wunsch, schnell, bequem, und möglichst klimaneutral an unser Ziel zu kommen."

Doch der Umstieg auf das Rad oder den HVV sei für viele Menschen kein Selbstgänger. Fegebank: "Die Fahrpreise sind unserer Ansicht nach ein wichtiger Hebel, um alle Menschen bei der Umsetzung der Verkehrswende mitzunehmen."

Grüne: Kauf eines Autos soll überflüssig werden

Deshalb haben die Grünen in den vergangene Wochen und Monaten ein "attraktives HVV-Preissystem" erarbeitet. Ihr Konzept setze auch an zentralen Wegmarken des Lebens an – wie Führerscheinerwerb, der erste eigene Job, die Familiengründung – und soll so den Kauf eines Autos überflüssig machen. "Ich bin mir sicher, dass wir den HVV um ein Vielfaches attraktiver machen können", sagte Fegebank.

Ende August hatten die Grünen ihren Koalitionspartner kritisiert, nachdem Hamburgs Bürgermeister Peter Tschenstcher (SPD) einen kostenlosen Nahverkehr für Schüler vorgeschlagen hatte. Der Vorsitzende der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Anjes Tjarks, bezeichnete den Vorschlag damals als "nicht zielführend“. Bei Tarifüberlegungen müsse das Familieneinkommen maßgebend sein, nicht das der Kinder.