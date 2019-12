Hamburg. Ein historischer Tag im altehrwürdigen Rathaus von Altona: Mit Stefanie von Berg hat die erste Bezirksamtsleiterin von den Grünen ihr Amt aufgenommen. Finanz- und Bezirkssenator Andreas Dressel (SPD) überreichte der 55 Jahre alten Pädagogin am späten Montagvormittag im Kollegiensaal die Ernennungsurkunde. Von Berg war von einer breiten Mehrheit der Bezirksversammlung gewählt worden. Ihre Amtszeit dauert sechs Jahre.

„In diesen bewegten Zeiten ist es ein wichtiger Punkt, dass es in Altona gelungen ist, eine sehr breit getragene Personalentscheidung zu treffen. Es gibt einen guten, konstruktiven und harmonischen Übergang“, sagte Dressel und spielte damit auf von Bergs Vorgängerin Liane Melzer (SPD) an, die in den Ruhestand gewechselt ist. Es geht auch anders: Am Donnerstag der vergangenen Woche war die Wahl der Grünen-Politikerin Katja Husen zur Eimsbütteler Bezirksamtsleiterin trotz einer rechnerischen grün-schwarzen Mehrheit gescheitert.

von Berg will Bezirke gegenüber Senat und Bürgerschaft stärken

„Ich werfe mich voll in dieses wunderbare Amt“, sagte Stefanie von Berg vor rund 60 Gästen, darunter zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamts. Von Berg kündigte an, die Digitalisierung vorantreiben und neue Formen der Bürgerbeteiligung einführen zu wollen. „Ich mag Menschen, bin kontaktfreudig und fair, aber auch durchsetzungsfähig und beharrlich“, charakterisierte sich die Grüne, die am Freitag aus ihrem Amt als Leiterin des Studienseminars Stade für das Lehramt an beruflichen Schulen entlassen worden war.

Von Berg will das Gewicht der Bezirke gegenüber Senat und Bürgerschaft stärken. „Ich habe den Eindruck, dass die Bezirke nicht immer beteiligt werden an Entscheidungen. Wir wollen mit am Tisch sitzen und entsprechend gehört werden“, sagte die Bezirksamtsleiterin. Stefanie von Berg war von 2011 bis 2018 Bürgerschaftsabgeordnete und schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion und seit 2015 Vorsitzende des Schulausschusses.

