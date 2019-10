Hamburg. Es war das erste Aufein­andertreffen der Spitzenkandidaten von SPD, Grünen, CDU und FDP vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020. Mit einer Ausnahme: Statt des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher, der an der Ministerpräsidentenkonferenz in Bayern teilnahm, vertrat Parteichefin Melanie Leonhard die SPD.

Auf die Frage des Abendblatt-Chefredakteurs Lars Haider, der den Abend im Foyer der HanseMerkur Versicherung am Dammtor moderierte, ob die Innenstadt in zwei Jahren autofrei sei, wurde Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, Bürgermeisterkandidatin der Grünen, konkret. „In zwei Jahren wird sie autoarm sein. Die wunderschöne Innenstadt ist größtenteils mit Autos zugeparkt. Wir brauchen Mut, die Dinge auch mal anders zu denken“, sagte Fegebank und löste damit eine Diskussion aus.

Nahverkehr muss besser werden

„Wir sollten die Pilotprojekte abwarten. In dem Probegebiet am Rathaus gibt es schon weniger Tischtennisspieler auf den Straßen“, gab sich Leonhard zurückhaltend. Die Verkehrshauptachsen über die Lombards- und die Kennedybrücke würden auch in zwei Jahren nicht autofrei sein. „Das sollte man sich auch nicht wünschen“, so Leonhard.

„Eine autofreie Innenstadt kann es nur geben, wenn der ÖPNV besser ausgebaut ist“, sagte FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein. „Das autofreie Ottensen ist nicht so gut gelaufen. Ein Klempner braucht nun einmal einen Parkplatz und muss auch an sein Auto herankommen“, sagte CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg.

Die 90-minütige Diskussion kreiste um die zentralen Themen der Landespolitik. Gastgeber Uli Wachholtz, Präsident des Unternehmensverbandes Nord, forderte zu Beginn einen Ideenwettbewerb zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Hamburg.