Ehrenamt im Sport: Ingrid und Claus Mordhorst sind besondere Vorbilder

Marschacht. Dass die Geschäftsstelle eines Vereins fast rund um die Uhr zur Verfügung steht – so ein Glück hat wohl nur der MTV Jahn Obermarschacht. Und so öffnete die Tür der Geschäftsstelle auch an einem Montagabend. Die „Bewohner“ Ingrid und Claus Mordhorst staunten nicht schlecht, als Ingo Eggers, Vorstandsmitglied im Kreissportbund Harburg-Land, mit einem großen Danke-Plakat und Geschenken vor der Tür stand.

Kurzerhand wurde die MTV-Vorstandssitzung unterbrochen: Ingo Eggers, seinerseits ein Kind der Elbmarsch, konnte dem Ehepaar Mordhorst für seinen jahrzehntelangen, ehrenamtlichen Einsatz danken. Speziell dafür gibt es die Aktion „Ehrenamt überrascht“.

Ingrid Mordhorst: Übungsleiterin, Schriftführerin, Geschäftsstellenleiterin

Ingrid Mordhorst war von 1974 bis 1981 als Übungsleiterin im Kinderturnen tätig, von 1976 bis 2013 als Schriftführerin im Vereinsvorstand. Seit 1976 – also seit nunmehr 47 Jahren – kümmert sie sich um die Mitgliederverwaltung und leitet gemeinsam mit ihrem Ehemann die Geschäftsstelle.

Claus Mordhorst unterstützte den Fußball-Neustart beim MTV Jahn Obermarschacht und wurde 1976 der erste Obmann. Er war auch Trainer und betreute unter anderem einen gewissen Ingo Eggers, der ihn nun mit der Ehrung überraschte.

Claus Mordhorst: Fußballobmann, Vereinsvorsitzender, Pate vieler Projekte

Von 1977 bis 2013 – satte 36 Jahre – engagierte sich Claus als Erster Vorsitzender des MTV Obermarschacht. Parallel dazu und immer gemeinsam mit Ingrid: die Aufgaben in der Geschäftsstelle. Darüber hinaus unterstützte Claus Mordhorst viele Projekte, beispielsweise die Entstehung der Sporthalle Marschacht, den Bau der Sportanlage am Hagenweg und den Zusammenschluss mehrerer Fußballabteilungen, auch die des MTV Jahn, zur heutigen Eintracht Elbmarsch.

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ingrid und Claus Mordhorst: Ihr seid ganz besondere Vorbilder und echte Vereinshelden. Vielen Dank für Euren unermüdlichen Einsatz“, heißt es dazu vom gesamten Kreissportbund Harburg-Land.