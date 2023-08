Tennis: Endspiele beim Buxtehuder Stadtpokal mit Lokalmatadoren

Buxtehude. Auf der Zielgeraden befindet sich das Tennisturnier um den Buxtehuder Stadtpokal. Seit dem ersten Aufschlag am vergangenen Freitag sind auf der Tennisanlage An der Rennbahn bereits 221 Matches in den Einzel-, Doppel- und Mixed-Konkurrenzen absolviert worden. Die wichtigsten – sprich die Halbfinal- und Finalspiele – folgen an den letzten zwei Spieltagen.

Am Freitag, Beginn ist um 16 Uhr, stehen insgesamt 23 Partien auf dem Spielplan. Am Endspieltag Sonnabend gibt es von 10.30 Uhr an noch einmal 30 Spiele. Die offenen Buxtehuder Stadtmeisterschaften 2023 enden gegen 17.30 Uhr mit den Siegerehrungen. Dort werden die beliebten Has-und-Igel-Pokale überreicht, für die einst schon die Schweizer Tennislegende Roger Federer warb.

Stefanie Tillmann (Damen) und Michael Siewert (Herren 60) im Finale

Zum 19. Mal hatte der Buxtehuder Tennis Club „Rot Weiss“, der parallel sein 75-jähriges Bestehen feiert, zu diesem Leistungsklassenturnier eingeladen. Etwa 170 Spielerinnen und Spieler folgten dem Ruf und werden bis Sonnabendabend 275 Matches absolviert haben. „Absolut fair und ohne besondere Vorkommnisse“, sagt Pressewart Peter Schmidt.

Er freut sich sehr, dass sich auch zwei Mitglieder des gastgebenden Buxtehuder TC bis ins Endspiel gekämpft haben. Im Damen-Einzel trifft Stefanie Tillmann am Sonnabend, 10.30 Uhr, auf Celine Tormählen (TuS Finkenwerder). Zeitgleich stehen sich im Herren-60-Finale Michael Siewert (BTC) und Claus Ohl (Harburger TB) gegenüber.

Viele positive Rückmeldungen für die umsichtige Organisation

„Packende Spiele unter Flutlicht bis Mitternacht und die ganze Zeit strahlende Gesichter auf der rappelvollen Besucherterrasse – Tennisherz, was willst du mehr“, so Pressewart Peter Schmidt. Viele positive Rückmeldungen bekämen die Organisatoren von den Spielerinnen und Spielern für den reibungslosen Turnierablauf, berichtet Schmidt.

Da seien einige kleinere Regenpausen zu verkraften. Hauptverantwortlich sind der Club-Präsident Hartmut Hoops, Marianne Hecker-Kopatsch und Andreas Plötzky aus dem Organisationsteam.