Harburger Tennis-Damenturnier: Heiße Endspiele zum Abschluss des Jubiläums

Harburg. Ein einfacher Gang war das Jubiläumsturnier weder für Spielerinnen noch für Organisatoren. Bei Temperaturen um die 30 Grad ist das 25. Harburger Damenturnier des Harburger Tennis- und Hockey-Clubs (HTuHC) mit sehenswerten Endspielen zu Ende gegangen. Die Tenniswoche am Vahrenwinkelweg bescherte dem Turnierleiter Heinz Michaelis wettertechnisch einige Probleme: Extremwetterwarnung am Mittwoch, sintflutartige Regenfälle am Dienstag und Donnerstag.

Extremwetter kann die gute Laune nicht beeinträchtigen

„Unsere Platzwarte hatten Schwerstarbeit zu leisten, um die Plätze wieder trocken zu bekommen. Der Spielbetrieb musste ja weitergehen“, so Michaelis. Beeinträchtigen konnte das die gute Laune und Stimmung der etwa 70 Tennis-Seniorinnen und Zuschauer kaum. Dazu trug auch das kulinarische Rahmenprogramm bei: Grillangebote, Kuchenbuffet, Waffelbäckerei und Cocktailbar. Bei einem Gewinnspiel winkten als Hauptpreis Eintrittskarten für das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum.

50er-Finale über zweieinhalb Stunden in brütender Hitze

„Hochklassiges Tennis wurde auch bei uns geboten“, sagte Heinz Michaelis. Sportlicher Höhepunkt sei zweifelsohne das Einzelfinale der Damen 50 zwischen Anke Tormählen (TC Finkenwerder) und Alexandra Braem-Weber (Hittfelder TC) gewesen. Nachdem jede Finalistin einen Satz gewonnen hatte, musste der als Match-Tiebreak ausgetragene dritte Satz über den Gesamtsieg entscheiden. Nach zweieinhalb Stunden in brütender Hitze setzte sich die Oberligaspielerin aus Hittfeld knapp mit 3:6, 7:5, 10:6 durch.

Premiere für die Doppel-Konkurrenz bei den Damen 70

Besonders stolz war Sabine Koelling aus dem HTuHC-Leitungsteam, die zu Turnierbeginn Siegerinnen der vergangenen 25 Jahre mit einem Sektempfang geehrt hatte, mit der erstmaligen Austragung einer Doppel-Konkurrenz der Damen 70. In Heimfeld siegte das Team Liselotte Müller (Eimsbütteler TV) und Uschi Timm (TSC Glashütte), das auch auf nationaler Ebene schon Erfolge feierte.

Und wie geht es mit dem Harburger Damenturnier weiter? „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Im Sommer 2024 sehen wir uns alle hoffentlich fit und gesund wieder“, lautet der Schlusssatz von Heinz Michaelis bei der Siegerehrung.

