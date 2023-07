Pferdesport: Ex-Weltmeister gibt dem Harburger Reitverein die Ehre

Harburg/Ehestorf. „Für Reiter und Veranstalter war das Event ein voller Erfolg“, sagt Kristin Rohde, die zweite Vorsitzende vom Harburger Reitverein (HRV). Im Sinn hat sie bei dieser Aussage das große Sommerturnier, das alle Jahre wieder auf der Reitanlage Wiesenweg in der Rosengarten-Gemeinde Ehestorf ausgetragen wird.

An der Landesgrenze zwischen Hamburg und Niedersachsen, idyllisch in die Natur eingebettet, liegt die vereinseigene HRV-Reitanlage. In 27 Spring- und Dressurprüfungen bis zur schweren Klasse stellten Teilnehmer ihr Können unter Beweis. Highlights des Sommerturniers waren drei Dressurprüfungen der Klasse S sowie ein S-Springen mit Siegerrunde.

Sieg der schwierigsten Dressurprüfung geht an Echem-Scharnebeck

In der anspruchsvollsten Dressurprüfung, dem St. Georg Spezial*, siegte Lena Bammel mit Chittah (RFV Echem-Scharnebeck). Den zweiten Platz belegte Ines Teuschler mit Lamborghini (RFV Lauenburg/Elbe) vor Sarah Wilke mit ihrem Pferd Brooklyn Rave (RFV Bargteheide). In der Dressurprüfung Klasse S* auf Trense sicherte sich Victoria Hecker (RFV Elze-Bennemühlen) die ersten beiden Plätze – mit den Pferden Quaterdance und Rötheimers Dancer –, gefolgt von Nina Josephine Twardowasky mit Queen Lakshmi vom Reitverein Schneverdingen.

Die Springprüfung Klasse S* mit Siegerrunde gewann Henrike Ostermann mit Ares Ter Wilgen Z (RuF Löningen-Böen-Brunnen). Darüber hinaus erreichte sie den dritten Platz mit ihrem Zweitpferd High Level. Dazwischen schoben sich Ole Klintworth und Cylla (RV Harsefeld).

Mehrere Erfolge auch für junge Lokalmatadorinnen

Auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer des gastgebenden Harburger Reitvereins waren erfolgreich. Gints Peterson siegte mit Quintera P in der Punktespringprüfung Klasse M* und erreichte den dritten Platz in der Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M**. Amelie Kunz freute sich über den Turniersieg mit Clooney in der Springprüfung Klasse A**; in der gleichen Prüfung belegten Jens Potrebny und Diadora den sechsten Platz.

Aus Sicht des gastgebenden Harburger Reitvereins war das Sommerturnier 2023 ein voller Erfolg mit großartigen Ritten und guter Stimmung.

Foto: Nina Funk / Heartmoments Fotografie

Ineke Burmester platzierte sich in der Stilspringprüfung Klasse A (Weg und Zeit) auf dem zweiten und siebten Platz, Helene Marie Rohde erreichte mit My Sambambo den fünften Platz. In der Stilspringprüfung Klasse E freute sich Henni Rather mit Caillou über den vierten Platz. Bei bester Stimmung im Mannschaftsspringen Klasse A* sicherte sich Emily von Lücken mit dem HRV-Schulpferd Maible den Sieg in einer gemischten Mannschaft.

Schulpferde des Harburger RV im Einsatz beim Mannschaftsspringen

Rang zwei und drei belegten zwei Mannschaften des Harburger Reitvereins, bestehend aus Lily Hachmann, Martha Liselotte Neven, Helene Marie Rohde und Charlotte Groth einerseits sowie Lucy Marie Baltruschat, Nicole van Gunst, Katharina Delhey und Henni Rather andererseits. „Das Besondere: Drei der Reiterinnen nahmen auf Schulpferden des HRV am Mannschaftsspringen teil“, berichtete Kristin Rohde.

Neben vielen Amateurreitern starteten auch wieder Spitzensportler beim Harburger Sommerturnier. Zum Beispiel Sören von Rönne, der 1994 mit der deutschen Springreiter-Equipe Mannschafts-Weltmeister geworden war und Bronze im Einzelspringen gewann. Beim dreitägigen Turnier in Harburg startete der Ex-Weltmeister mit Nachwuchspferden insgesamt sechs Mal und erreichte mehrere Platzierungen.

In der Springpferdeprüfung Klasse L siegte Sören von Rönne mit Kendra und platzierte sich mit Champ auf dem sechsten Platz. Außerdem belegte der 61-Jährige vom RFV Uetersen den zweiten Platz in der Springpferdeprüfung Klasse A** mit Kenia.

Ein Vereinsziel ist die Förderung von Reiten als Breitensport

„Mit unserem vielfältigen Prüfungsangebot wollen wir die Förderung von Reiten als Breitensport unterstützen“, erklärt Michaela Jüsche-Bloch, die erste Vorsitzende des Harburger Reitvereins. „Ein großartiges Turnierwochenende liegt hinter uns, mit erfolgreichen Ritten und guter Stimmung. Doch besonders freuen wir uns über die hohe Anzahl an Nennungen und Starts und das positive Feedback der Teilnehmer – das ist für uns Bestätigung und Motivation.“