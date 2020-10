Ehestorf. Nach dem Sommerturnier im Juli und dem Vielseitigkeitsturnier im August lädt der Harburger Reitverein einmal mehr zu einer sportlichen Veranstaltung ein. An diesem Sonnabend, 17. Oktober, findet auf der Reitanlage Wiesenweg in Ehestorf (Gemeinde Rosengarten) das Herbstturnier 2020 statt. Turnierstart ist nur bei Abgabe des Anwesenheitsnachweises möglich, die Corona-Richtlinien müssen selbstverständlich genau beachtet werden.

Die 14 Prüfungen richten sich speziell an Kinder, Jugendliche und Einsteiger. Für die ganz kleinen oder sehr unerfahrenen Reiterinnen und Reiter gibt es einen Führzügelwettbewerb, außerdem verschiedene Dressur- und Springprüfungen in Anlehnung an die Klassen E und A sowie einen Geländereiterwettbewerb. Besonderes Augenmerk legen die Veranstalter auf drei Highlights am Sonnabendnachmittag: ein Kostümspringen, ein Jump & Run und ein Mannschaftsspringen. Gefragt sind dann Kreativität, Sportlichkeit und Teamgeist.

Innerhalb von zwölf Stunden 14 Spring- und Dressurprüfungen

„Mit unserem traditionellen Herbstturnier fördern wir insbesondere Nachwuchsreiter. Das Turnier bietet jedem, auch den Schulreitern auf unseren Vereinspferden, die Möglichkeit zur Teilnahme“, sagte Dr. Michael Gravanis, der Vorstandsvorsitzende des Harburger Reitvereins. Die Dressurprüfungen (7.30 bis 18 Uhr) werden in der 80 x 20 Meter großen Reithalle ausgetragen, die Springprüfungen (7.45 bis 18.30 Uhr) auf dem großzügigen Außengelände.

Siegerehrungen finden nur begrenzt statt. Es wird am Turniertag entschieden, in welchem Umfang das geschehen kann. Die Ergebnislisten werden bei Equi-Score und FN-Neon veröffentlicht, Schleifen und Ehrenpreise können in der Meldestelle abgeholt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.harburger-reitverein.de.

Meldeschluss für Abzeichenlehrgang ist am 24. Oktober

Von Ende Oktober bis Ende November findet im Harburger Reitverein des Weiteren ein Abzeichenlehrgang für die Reitabzeichen 7, 6, 5, 4 und den Pferdeführerschein Umgang statt. Am 24. Oktober ist dafür der Anmeldeschluss. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 25 begrenzt. Anmeldungen sind per E-Mail zu senden an Sabine.Quast@harburger-reitverein.de unter Angabe von Name, Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse, welches Pferd geritten wird und welche Prüfung abgelegt werden soll. Die Gebühr ist mit der Anmeldung fällig und zu überweisen oder am Vorbereitungstag in bar mitzubringen.