Sören von Rönne (RFV Uetersen) platzierte sich mit seinen Pferden in mehreren Springprüfungen.

Harburg.. Auch wenn seine letzten großen Erfolge etwas zurückliegen, hat der Name Sören von Rönne einen guten Klang in der Reiterszene. Der heute 57-Jährige wurde 1994 Mannschafts-Weltmeister mit der deutschen Springreiter-Equipe und gewann in der Einzelwertung Bronze. Unvergessen auch der Sieg beim Deutschen Springderby 2002.

Jüngst war der Springreiter, Diplom-Kaufmann und Steuerberater aus Uetersen der prominenteste Gast beim großen Sommerturnier des Harburger Reitvereins. Mit 20 Spring- und Dressurprüfungen bis zur Klasse S* und bis zu 95 Nennungen pro Prüfung war das Sommerturnier eines der größten Turniere des Vereins in den vergangenen Jahren. Doppelsieg für Kristin-Leonie Weiland in den schwierigsten Dressurprüfungen Ein Highlight: Der Doppelsieg für Kristin-Leonie Weiland mit ihrem Pferd San Simeon. Das Duo vom Förderkreis Dressur Neuss belegte in den schwierigsten Dressurprüfungen – St. Georg Special* und einer Klasse S* – jeweils den ersten Platz. Den zweiten Platz im St. Georg Special* errang Nina von Beuningen (RFV Dahlenburg) auf Wiwaro, den dritten Platz Dominic-Nathanael Erhart (RV Schneverdingen) auf Denver. Bei der Klasse S* platzierte sich Lena Schütte (RV Sottrum) mit Floyd auf Rang zwei, Elisa Prigge (RFV Echem-Scharnebeck) mit Fräulein Pikolina wurde Dritte. Vereinsvorsitzender Dr. Michael Gravanis gewinnt den Oldie-Cup Den Sieg in der wertvollsten Springprüfung (Klasse S* mit Siegerrunde) holten sich Steffen Engfer und Dapardie. Die Finnin Annina Nordström auf Fuzhou (ebenfalls Reit- und Fahrsport Sieversen) sicherte sich den zweiten Platz vor Max Heckel (Uetersen) mit Celesta. Frank Martin (Der Montagsclub) auf Cedrik gewann die Prüfung Klasse M**. Der Vorstandsvorsitzende des Harburger Reitvereins und Gewinner des Oldie-Cups, Dr. Michael Gravanis, sagte: „Das Sommerturnier hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Renommierte und internationale Reiter, tolle Stimmung – es stimmte einfach alles. Mein eigener Sieg motiviert mich für weitere große Turniere in der Zukunft." Weitere Mitglieder des Harburger Reitvereins im Vorderfeld platziert Weitere Mitglieder des Gastgebervereins freuten sich über ihre Platzierungen. Annett Weiland errang auf Vincent Vegas den ersten Platz in der Dressurprüfung Klasse L**. Lily Hachmann und Lord Pepe schafften es in zwei Springen jeweils unter die besten Drei. Und Amelie Weiland und Aliah Janßen landeten auf den Plätzen vier und fünf in einer Stilspringprüfung Klasse A*. „Herausragende Ritte, gute Bodenbedingungen und die tolle Stimmung sorgten für ein rundum gelungenes Turnierwochenende", sagte Pressesprecherin Anne Bettina Leutner.