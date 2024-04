Harburg. Die Sendung „Aktenzeichen XY“ greift eine versuchte Vergewaltigung nahe der TU in Harburg auf. Wer erkennt den Unbekannten aus dem Bus?

Eine versuchte Vergewaltigung in Harburg im vergangenen Oktober war am Mittwoch, 17. April, Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Wie aus der aktuellen Folge hervorgeht, fahndet die Polizei weiterhin nach dem mutmaßlichen Täter, der auf Fotos einer Überwachungskamera aus einem Bus zu erkennen ist.

Aktenzeichen XY blickt auf Harburg – Polizei Hamburg setzt hohe Belohnung aus

Der etwa 20-jährige Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild soll eine 35 Jahre alte Frau am 5. Oktober 2023 am helllichten Tag vor ihrer Wohnungstür in Harburg attackiert und massiv sexuell bedrängt haben. Um die Identität des möglichen Sexualstraftäters festzustellen, hat die Polizei eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt – für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen.

Der Verdächtige soll mit dem Opfer an der TU in Harburg aus dem Bus gestiegen sein. © Polizei Hamburg | Polizei Hamburg

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben:

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß

20 bis 22 Jahre alt

Kurze schwarze Haare

schlanke Figur

Trug eine hellblaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap

Auf dem Basecap ist ein rotes oder oranges Logo zu erkennen, darunter vermutlich ein weißer Schriftzug

Versuchte Vergewaltigung nahe der TU: So hat sich die Tat abgespielt

Der Verdächtige soll mehrere Stationen mit dem Opfer im Bus (Linie 143) gefahren und an der Haltestelle „Eißendorfer Straße / Technische Universität“ gegen 14.15 Uhr mit ausgestiegen sein, um die 35-Jährige danach bis zu ihrer Haustür in der Ernst-Eger-Straße zu verfolgen.

Nach dem kurzen Fußweg von der Haltestelle war die Frau angesprochen, von hinten attackiert und in den Hausflur geschubst worden. Der Täter habe sie unsittlich berührt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Nach vehementer Gegenwehr habe der Mann von ihr abgelassen und sei geflüchtet. Das Landeskriminalamt (LKA) Hamburg ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung

Suche nach Hinweisen und Zeugen

Wer den gesuchten Mann auf den Überwachungsbildern erkennt oder andere Hinweis hat, erreicht das Landeskriminalamt Hamburg unter der Telefonnummer 040/42 86 56789.

Die ganze Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ vom 17. April ist in der ZDF-Mediathek zu sehen. Der Harburger Fall „Opfer setzt sich zur Wehr“ beginnt ab Minute 58:18.