Neugraben. Saisonauftakt am Sonntag bei der Harburger RG in Neugraben. Welche trendigen Bikes neu dabei sind. Dazu: weitere Termine und Orte 2024.

Mehr als 1200 Vereine in Deutschland bieten Radtourenfahrten (RTF) an. Einer ist die Harburger Radsport-Gemeinschaft (HRG). Mit der von ihr organisierten „Elbe Classic“ beginnt seit fast 30 Jahren die RTF-Saison in Hamburg. Startschuss in diesem Jahr ist am kommenden Sonntag, 14. April, ab 9 Uhr. Start und Ziel liegen an der CU-Arena neben dem S-Bahnhof Neugraben. Darüber hinaus wirft das Hamburger Abendblatt einen Blick auf weitere Radtouren-Termine 2024.

Radtourenfahrten: Von der Familien-Tour bis zur anspruchsvollen Sport-Tour

Was versteht man eigentlich unter einer Radtourenfahrt? Sie gilt als die zentrale Breitensport-Disziplin im Bund Deutscher Radfahrer (BDR). In der klassischen Variante hält eine RTF bis zu fünf unterschiedlich lange, jeweils ausgeschilderte Strecken bereit: eine Familien-Tour bis 40 Kilometer, eine Einsteiger-Tour im mittleren km-Bereich, eine Gesundheits-Tour um die 100 km, eine Fitness-Tour bis 150 km und eine anspruchsvolle Sport-Tour über mehr als 150 km. Unterwegs gibt es Verpflegungspunkte. Alles läuft in der Gemeinschaft, in einer harmonischen Gruppe ab.

„Elbe-Classic“ durch den Regionalpark Rosengarten und Landkreis Harburg

Zurück nach Harburg: Trotz des Namens „Elbe-Classic“ bietet die Strecke keinen Blick auf die Elbe. Stattdessen führt sie über hügelige Straßen durch den Regionalpark Rosengarten, den Landkreis Harburg und auf den längsten Strecken bis in die Lüneburger Heide. Auf der 116-Kilometer-Langstrecke haben Radsportler beachtliche 580 Höhenmeter zu bewältigen.

Zum Auftakt der neuen Radsaison veranstaltet die HRG auch 2024 wieder ihre Radtourenfahrt „Elbe Classic“. Start und Ziel liegen an der CU-Arena in Neugraben. © HRG | Harburger RG

Die kürzeren Strecken (52 und 82 km) haben weniger Höhenmeter. „Auch diese sind nicht zu unterschätzen, da viele Teilnehmer gerade erst in die Saison einsteigen“, sagt HRG-Fachwart Sven Paschukat. Der unter Radfahrern bekannte Windschatten sorgt für Gruppenbildung mit Fahrerinnen und Fahrern ähnlicher Geschwindigkeit. So erreichen sie durchschnittliche Geschwindigkeiten, die allein schwer zu realisieren wären.

Auch möglich: Lieber durchs Gelände fahren? Dann rauf aufs Gravelbike!

Für die 28. Elbe Classic der Harburger RG werden keine Straßen abgesperrt. Die Sportler rollen über ausgeschilderte und meist verkehrsruhige Straßen. Für diejenigen, die abseits befestigter Straßen lieber durchs Gelände fahren, bietet sich am Sonntag der „Gravelride“ über 68 Kilometer an. Die Strecke führt größtenteils über Schotterpisten und hat nur wenige anspruchsvolle Steigungen.

Wem das Fahren über holrige Schotterposten mehr Spaß als asphaltierte Straßen macht, kann sich am Sonntag am sogenannten „Gravelride“ beteiligen. © torwaiphoto - stock.adobe.com | stock.adobe.com

„Aufgrund der steigenden Beliebtheit von Gravelbikes gab es im Vorjahr bereits über 30 Teilnehmer“, so Paschukat. Die Strecke wird individuell per Navigationsgerät befahren, alternativ kann man sich den erfahrenen HRG-Gravelguides anschließen.

Mehr zum Thema:

Für untrainierte Radfahrer, Kinder, ältere Menschen und Familien konzipiert ist eine geführte 20-Kilometer-Radtour über flaches Terrain. Bei der Durchführung unterstützt der ADFC Hamburg die Harburger RG. Motivierte Kinder und Jugendliche haben die Möglichkeit, mit der Harburger Nachwuchsgruppe unter Anleitung erfahrener Trainer zu starten. Ein Rennrad ist dafür nicht erforderlich.

Radtourenfahrt „Elbe Classic“: Die Verpflegung ist im Startgeld enthalten

Die Radtourenfahrt „Elbe Classic“ beginnt am Sonntag um 9 Uhr (Kostenbeitrag 15 Euro). Start für den Gravelride ist um 9.30 Uhr (10 Euro) und für die Familientour um 10 Uhr (kostenfrei), jeweils an der CU-Arena in Neugraben. Der Kostenbeitrag beinhaltet die Verpflegung an Start und Ziel sowie an den Verpflegungsstellen entlang der Strecke. Weitere Informationen im Internet unter www.harburger-rg.de.

Weitere Radtourenfahrten 2024 in der Region südlich von Hamburg:

Sonntag, 5. Mai, beim Buxtehuder SV: 27. Radtourenfahrt „Has und Igel“ (51 km, 83 km, 109 km, 151 km), Startzeit 9 bis 13 Uhr, Schulzentrum Süd, Berliner Straße 127a, Informationen unter www.radsport-buxtehude.de

Sonntag, 12. Mai, beim RSC Lüneburg: 17. Radtourenfahrt „Rund um Lüneburg“ (43 km, 81 km, 121 km, 153 km), Startzeit 9 bis 11 Uhr, Gymnasium Johanneum, Theodor-Heuss-Straße 1, Informationen unter www.rtf-lueneburg.de

Sonntag, 26. Mai, bei der RG Uni Hamburg: 17. Radtourenfahrt „Alma Mater“ (50 km, 84 km, 120 km, 150 km), Startzeit 9 bis 10 Uhr, Technische Universität Harburg, Denickestraße 22, Informationen unter www.rg-uni-hamburg.de

Sonnabend, 15. Juni, beim Todtglüsinger SV: „Todtglüsinger Runde“ (45 km, 75 km, 112 km, 151 km), Startzeit 9.30 bis 10 Uhr, Judohalle Todtglüsingen, Tostedter Straße 20, Informationen unter www.todtgluesinger-sv.de

Sonntag, 11. August, beim VfL Stade: 12. Radtourenfahrt (50 km, 80 km, 120 km, 160 km), Startzeit 8 bis 9 Uhr, Sporthalle Berufsschule, Glückstädter Straße 17, Informationen unter www.vfl-stade.de/abteilungen/radsport

Sonntag, 25. August, bei Blau-Weiss Buchholz: 32. Buchholzer Heidetour (57 km, 86 km, 123 km, 158 km), Startzeit 9 bis 10 Uhr, Blau-Weiss-Sportzentrum, Holzweg 6, Informationen unter www.radsport-buchholz.de/rtf-heidetour