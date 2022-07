RSC Kattenberg veranstaltet am Sonntag zwei Ausfahrten von Kaltenkirchen in die Region hinaus. Einen Wermutstropfen gibt es im Vorfeld.

Start und Ziel ist für alle Ausfahrten die Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Kaltenkirchen.

Kattendorf. Am kommenden Sonntag sind wieder eine Menge Pedaleure auf den Straßen des Kreises Segeberg und Ostholsteins unterwegs. Der RSC Kattenberg veranstaltet seine traditionellen Ausfahrten „In die Holsteinische Schweiz“ und „Holsteiner Wellenritt“.

Start und Ziel der zwischen 57 und 220 Kilometer langen Touren ist die Dietrich Bonhoeffer-Schule in Kaltenkirchen. Die 133 Teilnehmer des „Holsteiner Wellenritts“ machen sich schon um 7.30 Uhr auf den Weg.

220 Kilometer – ein Marathon auf dem Rad durch die Region

Diese Veranstaltung ist eine Wertungsfahrt für den Radmarathon-Cup Deutschland und zugleich für den NordCUP. Die Strecke führt die Teilnehmer über Plön bis fast an die Ostsee bei Scharbeutz und wieder zurück. Für die Ausfahrten der Radtourenfahrt „In die Holsteinische Schweiz“ gibt es vier Varianten von 57, 89, 123 und 158 Kilometern Länge.

Das Angenehme bei dieser Veranstaltung ist die Tatsache, dass man an diversen Abzweigungen auf die kürzeren Strecken wechseln kann, falls man sein Tageskönnen überschätzt hat. Den begehrten Stempel für die längere Ausfahrt gibt es dann natürlich nicht. Außerdem findet der Start zwischen 9 und 11 Uhr statt. Damit können sich auch Nachzügler auf die Strecken machen.

Bisher enttäuschende Meldezahl

Magere 231 Teilnehmer haben zu diesen Ausfahrten gemeldet. Vor wenigen Jahren fuhren regelmäßig über 1000 Fahrer und Fahrerinnen mit. Auch im Radsport sind erstaunlicherweise wegen der Corona-Pandemie die Teilnehmerzahlen eingebrochen. Dabei vereint doch dieser Sport alles, was die Corona-Fachleute empfehlen: Man tut etwas für die Gesundheit, bewegt sich an der frischen Luft und, außer beim Massenstart, hat man immer mehr als den geforderten Sicherheitsabstand zu seinen Nebenleuten. Wenn einen der Start schreckt, kann der aber mit FFP2-Maske absolviert werden. Wen dies nicht schreckt, der kann sich noch am Sonntag vor Ort anmelden.

„Auch E-Biker sind herzlich willkommen“, sagt RTF-Wart Andreas Jaudszims vom Veranstalter RSC Kattenberg. Nur sieben Euro für BRD-Mitglieder und zwölf Euro für Nichtmitglieder kostet die Teilnahme (Anmeldung). Für Nachmelder fallen fünf Euro Extragebühr an. „Dafür gibt es unterwegs eine erstklassige Depotverpflegung und im Ziel Grillgut und gekühlte Getränke“, so Jaudszims. Allerdings gibt es nur im begrenztem Umfang Nachmeldeplätze. Deshalb ist für Kurz-Entschlossene rechtzeitiges Erscheinen Pflicht.