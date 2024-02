Heimfeld. Erst vor sechs Tagen war an gleicher Stelle eine Weltkriegs-Bombe gefunden worden. Entschärfung läuft. Wichtiger Hinweis für Anwohner.

Sechs Tage nach dem Fund und der Entschärfung einer 500 Pfund schweren englischen Fliegerbombe auf dem Gelände einer Raffinerie in Hamburg-Heimfeld, gab es am heutigen Mittwoch einen erneuten Kampfmittelfund an gleicher Stelle.

Aktuell finden deshalb Sondierungsarbeiten in einem ehemaligen Tankfeld der Esso-Raffinierie statt – hier soll in Kürze eine neue Anlage für Synthetische Kraftstoffe entstehen. Bei den Abrissarbeiten der Öltanks und den anschließenden Sondierungsarbeiten auf der Freifläche wurden in den vergangenen Wochen insgesamt zehn Verdachtsanomalien festgestellt.

Bombenfund in Harburg: Sprengkörper liegt in zehn Metern Tiefe unter Wasser

Wie in der vergangenen Woche wurde auch heute eine dieser Bodenanomalien genauer untersucht. Dabei wurde rund 30 Meter vom letzten Fundort entfernt erneut eine 500 Pfund (0,23 t) schwere englische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Sprengkörper liegt in zehn Metern Tiefe unter Wasser.

Die zuständige Behörde legte einen Sperradius von 300 Metern und ein Warnradius von 500 Metern fest. Die Entschärfung soll schnellstmöglich umgesetzt werden. Im Gegensatz zu vergangener Woche ist der Feierabendverkehr davon nicht betroffen: Die Moorburger Straße und der Moorburger Damm müssen nicht gesperrt werden – dafür aber das Hafenbecken 3 und der Luftraum.

Weltkriegsbombe im Harburger Seehafen: Polizei gibt wichtigen Hinweis

Der Aufschlagzünder soll wieder mit dem Hochdruck-Wasserschneidegerät entfernt werden. Erst vor zwei Wochen hatte dieses Gerät für eine kurze Verzögerung gesorgt, weil es nicht richtig funktionierte. Im zweiten Anlauf lief dann aber alles reibungslos.

Wichtig zu wissen für die Anwohner: Wie vergangenen Donnerstag wird auch heute nach erfolgreicher Entschärfung der Zünder der Bombe gesprengt – dies könnte einen kleinen, aber hörbaren Knall verursachen. Am Donnerstag vor einer Woche hatte dieses Geräusch kurzzeitig für Aufregung bei den Anwohnern gesorgt.