Harburg. Beim Eintreffen der Feuerwehr quillt der Rauch bereits aus dem Treppenhaus. Was den Brand im belebten Phoenix-Viertel auslöste.

Dieser Notruf hatte es in sich: Am Mittwochmorgen alarmierten Bewohner des Harburger Phoenix-Viertels gegen 8.30 Uhr die Feuerwehr – in ihrer Kellerwohnung war ein Brand ausgebrochen.

Als die ersten Feuerwehrleute in der Lassallestraße eintrafen, quoll der Rauch bereits aus dem Treppenhaus. Da sich ingesamt 15 Personen in den Wohnräumen befanden, begann die Feuerwehr sofort, die Menschen aus dem Gebäude zu retten, darunter vier Kleinkinder. Gleichzeitig begannen die Löscharbeiten der Einsatzkräfte.

Die Bewohner wurden mit Atemschutzmasken gerettet. © Lenthe-Medien/Reimer | Lenthe-Medien/Reimer

Feuer-Alarm im Phoenix-Viertel: Zwei Kühlschränke im Vollbrand

Die Bewohner des Hauses sowie die Kinder wurden mit Fluchthauben aus dem Haus geführt. Im Keller selbst standen zwei alte Kühlschränke im Vollbrand. Nach rund 45 Minuten war der Brand gelöscht, zwei Wohnungen werden aktuell noch entraucht.

Mehr zum Thema