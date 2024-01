Knapp 2000 Menschen demonstrierten am Sonnabend in Harburg gegen die AfD und gedachten den Opfern des des NS-Regimes zum Holocaust-Gedenktag. Unter den Demonstranten befanden sich zahlreiche prominente Politiker aus dem Bezirk wie der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Bürgerschaft Dirk Kienscherf, der Bundestagsabgeordnete Metin Hakverdi (SPD), Claudia Loss und Sören Schumacher (SPD-Bürgerschaft), Sabine Böddinghaus (Fraktionsvorsitzende Linke, Bürgerschaft), Gudrun Schittek und Britta Herrmann (Grüne) sowie Birgit Stöver. © HA | LENTHE-MEDIEN