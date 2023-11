Harburger Professor wird Berater des Verkehrsministers

Volker Wissing holt Carlos Jahn, Leiter des Fraunhofer-Centers, in den Beirat des Ministeriums. Was er sich von dem Harburger erhofft.

Harburg/Berlin. Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, hat Professor Dr.-Ing. Carlos Jahn, Leiter des Fraunhofer-Centers in Harburg, in den Wissenschaftlichen Beirat seines Ministeriums berufen.

„Ich freue mich sehr, mit Professor Carlos Jahn ein Beiratsmitglied mit besonderer Expertise in der maritimen Wirtschaft gewonnen zu haben“, so Bundesminister Volker Wissing. „Als erfahrener Wissenschaftler steht er für innovative Forschung in Schifffahrt, Hafenwirtschaft und Logistik. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt dabei auf der Initiierung und Umsetzung zukunftsorientierter Technologien und Prozesse. Hier ergeben sich wertvolle Schnittstellen zu der Arbeit des Beirats im Bereich Verkehr.“

Harburger soll den Minister bei Themen der Hafenwirtschaft und maritimer Logistik beraten

Die Zusammensetzung des Beirats trägt den vielfältigen wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftspolitischen Aspekten verkehrspolitischer und verkehrswissen­schaftlicher Arbeit sowie den damit verbundenen Themen Rechnung. Jahn studierte Maschinenbau in Hamburg und Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen. 2009 nahm er den Ruf zum Professor und Leiter des Instituts für Maritime Logistik der Technischen Universität Hamburg an und gründete ein Jahr später das Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML.

Der Wissenschaftliche Beirat beim BMDV wurde 1949 als unabhängiges Gremium eingerichtet, um den damaligen Bundesminister für Verkehr bei der Vorbereitung und Durchführung seiner Aufgaben zu beraten und dazu beizutragen, die Erkenntnisse der Wissenschaft sowohl in die verkehrspolitische wie auch fachliche Arbeit einzubringen. Das Thema Digitalisierung, das seit 2013 zum Geschäftsbereich des BMDV gehört, stellt die Verkehrspolitik vor neue Herausforderungen und nimmt einen immer höheren Stellenwert ein, mit der sich auch die Wissenschaftler im Beirat beschäftigen.