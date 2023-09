Feuerwehr Hamburg: Nach Inferno in Neuland – Familie bittet um Hilfe

Bezirkspolitiker Carl Coste hofft auf Unterstützung für seine Eltern. Am Wochenende brannte ihr Haus nieder. Sie verloren alles.

Das große Einfamilienhaus in der Fünfhausener Straße brannte komplett nieder. Die Familie verlor ihr komplettes Hab und Gut.

Neuland. Gleich zweimal hatte es am vergangenen Wochenende in der Fünfhausener Straße gebrannt, dabei wurde ein altes Bauernhaus vollkommen zerstört (wir berichteten). Nun haben Familienangehörige, allen voran Sohn Carl Coste, eine Spendensammlung über die Fundrasing-Plattform Gofundme organisiert. Der Lokalpolitiker bittet um Unterstützung für die Brandopfer. 50.000 Euro sollen so für einen Neustart zusammenkommen, aber auch Sachspenden und Körperkraft sind gefragt.

Dort, wo mehr als hundert Jahre das Fachwerkhaus aus dem Jahr 1890 stand, liegt nun eine Trümmerwüste. Feuerwehr, THW und Bauunternehmen mussten das Haus komplett abreißen, um an letzte Glutnester zu kommen. Während die Familie von einem Brandanschlag auf das Wohnhaus ausgeht, ermitteln die Brandermittler der Hamburger Polizei. Aktueller Stand: „Es liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor.“ Es wird noch dauern, bis die Brandursache abschließend ermittelt ist, erklärt die Polizei auf Anfrage des Abendblattes.

Zurück bleibt eine verzweifelte Familie, die wirklich alles verloren hat

Zurück bleibt eine verzweifelte Familie, die wirklich alles verloren hat. Bereits am Sonntag mussten der FDP-Bezirkspolitiker Olaf Coste (60) und seine Frau Mürüvet (66) unter Tränen von einer Gartenbank des Nachbarn mitansehen, wie sich die Flammen zunächst durch das Dach und später durch die Grundmauern des Gebäudes fraßen. Nach und nach brach das Haus unter der Brandlast auseinander, dunkler Brandrauch erhob sich stundenlang über dem beschaulichen Stadtteil Neuland.

„Der Schock sitzt auch nach ein paar Tagen immer noch tief und es wird sicher auch noch einige Zeit dauern, bis man die Tragweite dieses Infernos realisiert und verarbeitet hat“, schreibt Sohn Carl Cevin-Key Coste in dem Spendenaufruf. Zum Glück seien dabei weder Menschen noch die zwei Hirtenhunde der Familie zu Schaden gekommen.

Im letzten Moment konnte die Familie das Haus verlassen. Dann brannte es ab

Im sprichwörtlich letzten Moment konnte die Familie mit ihren Tieren am Sonntagvormittag das Haus verlassen, dass nur wenige Minuten später im Vollbrand stand.

Die Eltern von Carl Coste (M., links Mutter Mürüvet, rechts Vater Olaf) besitzt nichts mehr. Eine Spendensammlung soll den Brandopfern ermöglichen, grundlegende Dinge zu beschaffen.

Foto: Lenthe-Medien / HA

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da das historische Gebäude nicht versichert gewesen sei, ständen die Costes nun zusätzlich vor einem finanziellen Trümmerhaufen. „Der Weg, bis meine Eltern und unsere Hunde bald wieder unter dem eigenen Dach in Neuland schlafen können wird noch lang und steinig werden“, so Carl Coste.

Eltern wohnen mit zwei Hirtenhunden in der Studentenbude des Sohnes

Zurzeit seien seine Eltern und die Hunde in der Studentenbude des ehemaligen Vorsitzenden der Hamburger Jungliberalen in der Innenstadt von Hamburg untergekommen. Eine dauerhafte Lösung könne dies allerdings nicht sein.

Am Mittwochvormittag waren bereits mehr als 10.000 Euro für den Spendenaufruf „Phoenix von Neuland“ in der Rubrik Notfälle zusammengekommen. Weitere Spenden können unter https://gofund.me/ed92a484 gemacht werden. Aber um Sachspenden und Aufräumhilfe für die Familie wird gebeten. Unter www.c3k1.de/phoenix können sich Spender und Helfer melden.