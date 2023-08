Harburgs neues Briefzentrum: Maschinen sortieren 10.000 Pakete pro Stunde

Modernste Post-Logistik in Harburg: Unternehmen nimmt riesige Halle in Betrieb.

Das Geländes des Briefzentrums an der Georg-Heyken-Straße ist so groß wie sechs Fußballfelder.

Harburg. Die Deutsche Post DHL hat das erweiterte Briefzentrum in Harburg in Betrieb genommen. Nach nur einem Jahr Bauzeit hatte bereits im Mai 2023 der Probebetrieb in der Erweiterungshalle begonnen. Die Größe des Grundstücks an der Georg-Heyken-Strasse beträgt mit den zusätzlichen Sortierkapazitäten rund 40.500 Quadratmeter. Das entspricht ca. sechs Fußballfeldern.

Der Erweiterungsbau wurde an der Ostseite unmittelbar an des bestehende Briefzentrum angeschlossen. Er verfügt über 36 Lkw- und fünf Lieferwagen-Tore sowie ein dreigeschossiges Verwaltungsgebäude.

Post setzt bei dem Riesenbau auf Eigenversorgung

Die Post setzt bei dem Riesenbau auf Eigenversorgung. Auf dem Dach wurde eine 660 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert, eine Erweiterung auf die dreifache Leistung ist bereits in Planung. Die Verwaltungseinheiten werden mit einer Wärmepumpe beheizt. Auf der östlichen Halle wird bis Ende des Jahres eine 2300 Quadratmetergroße Gründachanlage hergerichtet.

In der neuen Halle hat der Konzern mit zwei hochmodernen „Multiformatsortern“ neueste Technologie installiert. Die Maschinen können jeweils bis zu 10.000 Sendungen pro Stunde bearbeiten und dabei sowohl klassische Maxi-Briefe als auch kleinformatige Pakete sortieren. Von diesen werden am Standort Harburg rund 120.000 pro Tag bearbeitet.

Briefmenge sinkt, dafür gebt es auch in Harburg immer mehr Pakete

Vor dem Hintergrund kontinuierlich sinkender Briefmengen verzahnt die Deutsche Post DHL die Brief- und Paketlogistik immer weiter. Bundesweit hat der Konzern 38 dieser „Multiformatsorter“ im Einsatz. Am Standort Georg-Heyken-Strasse arbeiten seit der Inbetriebnahme der Erweiterung insgesamt 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Stefan Eckelmann, Niederlassungsleiter Hamburg Florian Berndt-Lilienthal, Leiter Briefzentrum Sophie Fredenhagen, Bezirksamtsleiterin Manfred Eisenträger, Regionaler Geschäftsbereichsleiter Nord

Foto: Post/Laetsch / HA

Newsletter für Harburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Harburgs Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen sagte bei der Einweihung: „Ich freue mich, dass wir heute die Erweiterung des Briefzentrums der Deutschen Post DHL in Harburg feiern können. Das erweiterte Briefzentrum ist nicht nur eine Bereicherung für die Harburger Wirtschaft, sondern schafft auch neue sozialversicherungspflichtige und tarifvertraglich gesicherte Arbeitsplätze. Darüber hinaus leistet das Briefzentrum mit seiner Photovoltaikanlage und dem Gründach einen Beitrag für das Stadtklima und somit auch zur Erreichung der Hamburger Klimaziele.“

„Wir sichern die postalische Grundversorgung in der Region“

Manfred Eisenträger, Geschäftsbereichsleiter Nord, sagte: „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir hier in Hamburg unsere modernsten Sortieranlagen zum Einsatz bringen. Damit verzahnen wir unser Brief- und Paketgeschäft weiter und sichern die postalische Grundversorgung in der Region. Wir hoffen gleichzeitig, dass die nun anstehende Novelle des Postgesetzes es uns erlaubt, den Weg in Richtung Klimaneutralität fortzusetzen und weiter den flächendeckenden postalischen Universaldienst zu erbringen.“

Niederlassungsleiter Stefan Eckelmann dankte der Stadt Hamburg: „Trotz der aktuellen Unsicherheit bezüglich der politischen Rahmenbedingungen machen wir den Standort Hamburg fit für die Zukunft.“

Jährlich werden hier rund 215 Millionen Briefe für Hamburgs Süden sortiert

Das Briefzentrum Harburg hat inklusive des neuen Anbaus eine Gesamtlänge von 218 Metern und verfügt über insgesamt 60 Tore zur Be- und Entladung. Jährlich werden hier rund 215 Millionen Briefe für Bürgerinnen und Bürger in der südlichen Metropolregion Hamburg (gesamter Postleitzahlenbereich 21) sortiert. Der Erweiterungsbau wird auch für das Depot genutzt, in dem Dialog- sowie Werbepost- und Zeitschriften-Sendungen für Norddeutschland bearbeitet werden.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Briefzentrum sind damit Verbesserungen verbunden. Einerseits sollen durch den Erweiterungsbau mit ca. 6500 Quadratmetern Produktions- und ca. 780 Quadratmetern Bürofläche ausreichend Betriebsflächen bereitgestellt werden, außerdem sollen interne Abläufe weiter optimiert werden.

Die Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas

Gleich gegenüber des Briefzentrums Harburg hat die Deutsche Post Inhouse, eine Tochterfirma der DHL Group, eine neue Sortierhalle mit über 2400 Quadratmetern Bruttogrundfläche entwickelt. Hier werden Briefsendungen für Geschäftskunden vorsortiert und anschließend zur weiteren Bearbeitung in das Netz der Deutschen Post übergeben.

Post & Paket Deutschland ist ein Unternehmensbereich der DHL Group mit rund 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kerngeschäft ist das nationale Brief- und Paketgeschäft – also das Transportieren, Sortieren und Zustellen von Briefen und Paketen. Der Unternehmensbereich sieht sich in seiner Branche als Vorreiter im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Die Deutsche Post ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Briefmarkt. DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Im Geschäftsfeld der Paketlogistik ist „DHL Paket“ Marktführer in Deutschland. DHL Paket betreibt außerdem das größte Paketautomatennetz (Packstationen) in Deutschland.