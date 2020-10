Hittfeld. In der Gemeinde Seevetal werden immer weniger Menschen in klassischen Wahlgräbern auf den kommunalen Friedhöfen beerdigt. Dies liegt zum einen an der steigenden Beliebtheit von sogenannten Friedwäldern, zum anderen daran, dass die Wahl bei einem Friedhofsgrab häufiger auf eine Urnenbestattung fällt. Hinzu kommt, dass die Zahl der Bestattungen generell zurückgeht, weil der Altersüberhang der geburtenstarken Jahrgänge sich langsam abbaut. Nun soll die Friedhofssatzung der Gemeinde an die geänderten Bedingungen angepasst werden.

Die Verwaltung begründet dies mit einem „Umbruch im Bestattungswesen“, der sich schon bei der jüngsten Satzungsänderung 2017 abgezeichnet habe. Demnach setzt sich die Tendenz zu mehr Urnenbegräbnissen fort. Die sogenannten Wahlgräber, insbesondere diejenigen mit mehr als zwei Grabstellen, werden immer seltener gewünscht. Denn diese müssen oft über einen Zeitraum von 20 und mehr Jahre aufwendig gestaltet und intensive gepflegt werden, dazu sind viele Angehörige altersbedingt nicht mehr in der Lage.

Zudem seien die Kinder der Verstorbenen häufig in andere Regionen gezogen, weil ihr Beruf Mobilität erfordert, und könnten dadurch die Grabpflege nicht übernehmen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung die kommende Ratssitzung. Ihr Fazit: „Die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger, pflegefreie Gräber im Nutzungsrecht zu erwerben, steigt tendenziell.“

Blick auf den Hittfelder Friedhof: Auch dort geht der Trend hin zur anonymen Grabstelle.

Foto: Ender/HA

Dies bedeute jedoch nicht, dass auch die Friedhofsanlage weniger Pflege benötigt. Vielmehr seien die Ansprüche an die Gestaltung des Friedhofs und die Pflege der Nachbargräber gestiegen. Die Friedhofsverwaltung hat angesichts dieser Entwicklung neue Grabarten geschaffen und andere angepasst.

Pflegeaufwand muss deutlich reduziert werden

Als pflegefreie Gräber, bei der die Pflege weitgehend bereits mit der Anschaffung des Grabes abgegolten wird, werden zurzeit Stauden-, Staudenurnen-, Rasenurnenreihengräber- und Baumurnengräber in unterschiedlichen Lagen angeboten. Bei bereits belegten Gräbern sieht die Verwaltung keine Möglichkeit, die Pflege zu reduzieren, da dies nur auf Kosten der Allgemeinheit möglich wäre.

Darüber hinaus sollen die Friedhofe nach und nach anders gestaltet werden, mit größeren Grünflächen zwischen den Gräbern. „Insbesondere auf dem Maschener Friedhof wird darüber nachgedacht, einzelne Friedhofsteile mittel- bis langfristig in Rahmengrünflächen ähnlich einer Parkanlage zurückzuführen“, so Pia Utermöhlen, Leiterin des Umweltreferats im Bauamt der Gemeinde Seevetal. Diese Flächen sollten den Friedhofsbesuchern zwar noch zugänglich sein, erforderten aber einen geringeren Pflegeaufwand. So könnten einzelne Wege zurückgebaut und größere Wiesenflächen angelegt werden.

Die aktuelle Satzung sieht zudem vor, dass die Gemeinde nach Ablauf der Nutzungszeit eines Grabs den Grabstein und Umrandungen abbaut. Dies kann der Verwaltung zufolge jedoch nicht geleistet werden, da die Kosten durch die derzeitigen Gebühren nicht gedeckt werden können. Künftig sollen die Angehörigen den Abbau oder die Kosten für diesen selbst übernehmen.

Die geplanten Änderungen betreffen die Friedhöfe in Maschen, Ramelsloh, Ohlendorf und Holtorfsloh. Der Rat befasst sich mit dem Thema am Donnerstag, 8. Oktober. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Burg Seevetal, Am Göhlenbach 11 in Hittfeld.