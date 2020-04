Hamburg. „Kaum waren wir wieder auf dem Weg zurück, rollte schon ein kleiner Bagger an, um das Grab mit Erde zu füllen. Der dumpfe Klang, wenn Erdbrocken auf Holz fallen, ist immer noch in meinen Ohren. Das Wort ,verscharren‘ kam mir in den Sinn. Werde ich diese Gedanken irgendwann wieder los?“

So bewegend schildert eine Redakteurin des Bonner Generalanzeigers die Bestattung ihrer Schwiegermutter auf dem Friedhof in Ohlsdorf in Zeiten von Corona mit Teilnehmer-Grenzen. „Meine Schwiegermutter hat vier Kinder, vier Schwiegerkinder, zehn Enkel, drei Urenkel und noch einige Geschwister im betagten Alter“, heißt es in dem Bericht. Ihre Familie habe dann entschieden, dass allein die vier Kinder dem Sarg folgen dürfen. Sie hätten dann wie die anderen Angehörigen die Zeremonie nur aus der Ferne beobachten dürfen: „Und obwohl wir weit auseinander standen, kaum wagten, uns zu grüßen, kam ich mir vor wie eine Kriminelle.“

Was die Pandemieregeln für Friedhöfe bedeuten

Was bedeuten die Pandemieregeln für Friedhöfe? Dies beschäftigt die Trauernden sehr. In Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf dürfen derzeit maximal zehn Angehörige – zuvor lag die Grenze sogar bei nur sechs – an der Zeremonie teilnehmen, auf anderen Friedhöfen bis zu 20. Doch überall gilt das Verbot von Trauerfeiern in Kapellen, nur Feiern unter freiem Himmel sind noch gestattet.

Für André Bade vom Wedeler Bestattungsinstitut Bade ist dies angesichts der aktuellen Lockerungen für den Einzelhandel schwer verständlich: „Es geht schließlich für die Angehörigen um eine extrem belastende Situation. Sie sollten in einem würdevollen Rahmen Abschied nehmen dürfen. Derzeit ist das Wetter zwar gut. Aber was machen wir, wenn es bei der Beisetzung in Strömen regnen sollte?“

Kapellen mit entsprechend strengen Vorgaben wieder öffnen

Bade plädiert für eine Öffnung der Kapellen mit entsprechend strengen Vorgaben: „Selbstverständlich würden wir Bestatter darauf achten, dass der Mindestabstand zwischen den Trauernden eingehalten wird. Und wir würden auch eine Höchstgrenze von Gästen respektieren, die man individuell nach Größe der Kapelle festlegen sollte.“

Maskenpflicht in Hamburg: Bürgermeister beantwortet Fragen Maskenpflicht in Hamburg: Bürgermeister beantwortet Fragen

Auch Volker Wittenburg, Geschäftsführer des GBI Großhamburger Bestattungsinstituts, hält eine Änderung der Vorgaben für notwendig: „Eine Hochzeit kann man verschieben, die Feier eines Geburtstags nachholen. Aber Bestattung und Trauerfeier gehören zusammen. Auch zeitlich. Wir müssen darauf achten, dass die Angehörigen würdig Abschied nehmen können.“

Coronakrise: Schmerzhafte Einschränkungen für Friedhöfe

Die für die Friedhöfe zuständige Umweltbehörde erklärte auf Abendblatt-Anfrage, dass die derzeitigen Einschränkungen zwar richtig seien – aber „ohne Zweifel besonders schmerzhaft“. Im Rahmen der jetzt möglich werdenden Lockerungen prüfe man nun „sehr gewissenhaft alle Optionen, um Bestattungen weniger restriktiv als bislang gestalten zu können“.

Dies sei auch Thema bei den Gesprächen zwischen den Religionsgemeinschaften und der Bundesregierung, an denen Hamburg für die Bundesländer beteiligt sei: „Wir haben die Hamburger Friedhöfe gebeten, ein Konzept zur Wiederaufnahme von Trauerfeiern im kleinen Kreis unter Berücksichtigung von entsprechenden Hygiene- und Schutzvorschriften zu erarbeiten.

Frage des Tages Haben Sie sich bereits eine oder mehrere Gesichtsmasken besorgt? Ja Nein Abstimmen

Ziel ist es, für die nächsten Gespräche der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten einen Vorschlag zu entwickeln.“ Auch die Religionsgemeinschaften würden derzeit konkrete Vorschlage entwickeln.

Bis zu einer Lockerung der Restriktionen können Trauerfeiern in geschlossenen Räumen nur in den Bestattungsinstituten stattfinden – etwa in der Trauerfeierhalle des GBI, unter Einhaltung von Mindestabständen und Desinfektionsvorgaben.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde