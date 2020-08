Alles zugeparkt An Seevetals Badeseen: Schluss mit Rücksicht?

Die Zufahrten zu den beliebten Badeseen am Ortsrand von Meckelfeld waren für die Feuerwehr bei einem Testlauf am Freitagabend kaum passierbar. Das kann Menschenleben kosten.

Am See im Großen Moor und anderen Badegewässern wurde am Wochenende trotz Corona und anderer Gefahren geparkt, getrunken und gefeiert.