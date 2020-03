Buchholz/Winsen. Die beiden Kreiskrankenhäuser in Buchholz und Winsen stellen sich auf die Behandlung von immer mehr Patienten mit dem Corona-Virus ein. Operationen, die nicht kurzfristig notwendig sind, werden verschoben. Besucher haben bis auf wenige Ausnahmen keinen Zutritt mehr zur den Häusern (siehe unten) und es werden Betten für die Behandlung Corona-Infizierter reserviert. Das ist die Aussage der Ärztlichen Direktoren Heiner Austrup (Winsen) und Christian Pott (Buchholz) im Gespräch mit dem Abendblatt. „Die Krankenhäuser stehen vor der größten Herausforderung in ihrer Geschichte“, ist das Fazit von Geschäftsführer Norbert Böttcher.

Seit Anfang der Woche werden keine Patienten mehr für eine Diagnostik oder Operationen aufgenommen, die sich verschieben lassen. Für diese Vorgehensweise gibt es eine fachaufsichtliche Weisung vom Niedersächsischen Gesundheitsministerium. Die Folge dieses Vorgehens ist, dass Betten für Patienten frei werden, die sich infiziert haben oder bei denen zumindest der Verdacht auf eine Erkrankung besteht. „Wir rechnen damit, dass wir für diese Menschen bis zu 50 Betten vorhalten können“, sagt der Buchholzer Direktor Pott. Die Krankenhäuser halten weiter Kontakt zu den Patienten, deren Behandlungen verschoben wurden. „Sobald sich die Lage bessert, werden wir mit ihnen neue Termine vereinbaren“, sagt Böttcher. Klar ist: Absehbar ist das derzeit nicht. „Wir sind aber bislang bei allen auf großes Verständnis gestoßen.“

Bisher noch kein erkranktes Krankenhaus-Personal

Nach der Aufnahme und Diagnose werden derzeit noch alle Fälle mit einer möglichen Corona-Erkrankung nach Winsen gebracht. Dort liegt auch ein schwer mit dem Virus infizierter, über 80 Jahre alter Patient auf der Intensivstation. „Erkrankte Mitarbeiter gibt es in beiden Häusern noch keine. Rückkehrer aus dem Urlaub sind aber zu Hause in Quarantäne gegangen“, sagt Pott. Schwierig gestaltet sich die Arbeit mit Patienten, bei denen noch nicht feststeht, ob sie infiziert sind. „Sie müssen vor Erkrankten geschützt werden und wir müssen gleichzeitig alle anderen vor ihnen schützen“, so Winsens Direktor Austrup. Dafür werden sie auf den Stationen isoliert.

Ein Beatmungsbett, das für die Behandlung von Patienten mit dem Corona-Virus besonders geeignet ist.

Foto: Krankenhaus Buchholz

Nach den Tests steht dann in 24 Stunden ein Ergebnis fest. Besuch ist untersagt. Ausnahmen werden nur für Angehörige von Patienten auf den Palliativ-Stationen und junge Väter gemacht. Cafeterias sind geschlossen. Die Tür der Notfallaufnahme ist in beiden Häusern ebenfalls jetzt geschlossen. Notfallpatienten werden gebeten, zu klingeln. Die Krankenhausmitarbeiter öffnen dann.

Patienten mit Überweisung haben in beiden Häusern jedoch weiter Zugang zur Röntgenabteilung. Im Krankenhaus Winsen ist die Abteilung abgegrenzt und offen. Im Krankenhaus Buchholz ist der Zugang zur Röntgenabteilung über den Nebeneingang am großen Parkplatz möglich. Zur onkologischen Praxis im Krankenhaus Buchholz geht es über den Nebeneingang am Treppenhaus Ost.

Desinfektionsmittel und Einmalartikel werden knapp

Als neue Herausforderung wird jetzt deutlich, das neben Desinfektionsmitteln auch Artikel knapp sind, die nur jeweils einmal genutzt werden. „Wir suchen für den Einkauf von Masken und Schutzkitteln nach neuen Quellen“, sagte Böttcher. Zuletzt wurde zudem von 2000 bestellten Litern des Alkohols Isopropyl, der für die Desinfektion von Händen genutzt wird, gerade ein Zehntel geliefert. „Wir aktivieren zudem alle Beatmungs- und Narkosegeräte, die für solche Beatmungen geeignet sind“, sagt Pott. Insgesamt sollen so in jedem Haus bis zu 18 Betten dieser Art für die Intensivstationen vorgehalten werden.

Die Corona-Pandemie führt nun dazu, dass sich auch der Ausbau in beiden Krankenhäusern über Monate verzögern wird. Viele Mitarbeiter von Baufirmen aus Polen oder Italien sind nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt. „Priorität hat jetzt der Ausbau der beiden Kreißsäle“, erklärt Böttcher. Das um drei Etagen aufgestockte und knapp sieben Millionen Euro teure Bettenhaus in Buchholz sollte am 1. April übergeben werden. In Winsen wurde im Januar der Grundstein für ein neues Bettenhaus gelegt. Beide Projekte stehen nun erst einmal hinter den Geburtsstationen zurück.

„Die Situation erfordert von unseren Belegschaften einen besonderen Einsatz und eine hohe Flexibilität“, sagt Geschäftsführer Böttcher. „Die Arbeitsmoral der rund 2000 Beschäftigten in Buchholz und Winsen ist ausgezeichnet.“ Jetzt wird es darum gehen, die bislang „größte Herausforderung“ für die Krankenhäuser zu meistern.