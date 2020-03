6000 unterschreiben Kita-Petition

Landkreis Harburg. Die Petition zur Personalnot in den Kindertagesstätten der Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Harburg (KAG) findet hohen Zuspruch. Wegen massiver Personalnot in der Metropolregion Hamburg hatte die KAG im Dezember 2019 die Petition „Personalnot in den Kindertagesstätten im südlichen Hamburger Umland“ beim Niedersächsischen Landtag eingereicht. Parallel dazu bestand die Möglichkeit, die Petition landkreisweit in Kitas und Gemeinden zu unterschreiben und so ein Zeichen gegen den vorherrschenden Fachkräftemangel zu setzen.

Das Ergebnis: Fast 6000 Unterstützer-Unterschriften kamen in nur knapp drei Monaten zusammen. André Bock, Vorsitzender des Kultusausschusses des Landes Niedersachsen und Unterstützer der Petition, nahm die nun am 16. März von Roger Grewe, Vorsitzender der KAG, in Winsen entgegen. Die gesammelten Unterschriften werden dem laufenden Petitionsverfahren hinzugefügt, in der Hoffnung auf eine große Wirkungskraft.

„Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Befürworter und möchten uns im Namen der KAG herzlich bei allen Mitwirkenden und Unterstützern bedanken“, so Grewe. Und weiter: „Was die Entwicklung der Petition angeht, bin ich sehr positiv gestimmt“. Ein großer Meilenstein wurde seit Einreichung der Petition bereits gesetzt: Dank der Initiative des DRK-Kreisverbands Harburg-Land, als derzeit geschäftsführender Verband, gibt es in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) im Landkreis Harburg, einen außerplanmäßigen Start der berufsbegleitenden Ausbildung zum SPA (m/w/d) ab 1. August 2020 und 1. Februar 2021.

Stundenzahl kann flexibel abgestimmt werden

Für die Dauer der vergüteten Ausbildung werden die Auszubildenden einen schulischen Teil an der BBS Buchholz (ggf. BBS Winsen) absolvieren sowie mindestens 15 und maximal 39 Wochenstunden in einer DRK-Kita tätig sein.

Die Stundenzahl kann flexibel mit der jeweiligen Kita abgestimmt werden. „Das ist eine ideale Gelegenheit, in eine neue berufliche Zukunft zu starten – mit der Perspektive auf einen sicheren Arbeitsplatz und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten bei geregelten Arbeitsbedingungen“, erklärt Grewe.

Interessierte Bewerber können ihre Bewerbung mit allen notwendigen Unterlagen (Lebenslauf, Abschlusszeugnis, gegebenenfalls Berufsabschlusszeugnis, Wunschstundenzahl) noch bis zum 21.0 März per E-Mail an kita.bewerbung@drk-lkharburg.de senden und sich gleichzeitig an der BBS Buchholz mit dem dort hinterlegten Anmeldeformular für einen Schulplatz zum August 2020 anmelden.