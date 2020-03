Hamburg. In Hamburgs Kindertageseinrichtungen hat sich das Personal 2019 um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im pädagogischen Bereich und in der Verwaltung seien Anfang März insgesamt 17 089 Kräfte beschäftigt gewesen, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Im Vergleich zu 2014 stieg die Beschäftigtenzahl sogar um gut ein Drittel (35 Prozent).

Der Anteil des männlichen Personals nimmt weiter zu: Anfang März 2019 lag er bei 12,5 Prozent, gegenüber 11,8 Prozent im Vorjahr und 10,2 Prozent im Jahr 2014. Unter den jüngeren Kita-Beschäftigten sind Männer stärker vertreten als unter den Älteren. Von den Beschäftigten unter 30 Jahren sind 17,0 Prozent männlich. In der Altersgruppe der 30- bis unter 50-Jährigen liegt die Quote bei 12,3 Prozent und bei den mindestens 50-Jährigen nur bei 7,7 Prozent.