Harburg. Morgens um sechs sind die Straßen noch frei. Wer jetzt schon unterwegs ist, hat nicht alle Gleitzeit der Welt sondern feste Anfangszeiten. Deshalb trödelt auch niemand, der fährt. Trotzdem komme ich zehn Minuten zu spät zu meinem Reporterpraktikum auf dem Harburger Wochenmarkt. Morgens um sechs ist wahrscheinlich nicht mehr ganz meine Komfortzeit.

Gemüsehändler Otto Jürgens und seine Mitarbeiterinnen Gisela Brewitz, Dörte Ulrich und Christa Meier haben den Anhänger schon aus der Tiefgarage neben dem Wochenmarkt gezogen und bauen auf. Aus dem vier Meter langen Gefährt wird jeden Morgen ein elf Meter breiter Verkaufsstand. Ich soll gleich mit anpacken. Bei den anderen ist jeder Handgriff routiniert. Ob ich dabei gerade mehr Hilfe oder mehr Hindernis bin, muss ich selber raten. Die Wände des Hängers klappen nach unten und nach oben weg und werden Verkaufsfläche und Vordächer, Klappgestelle werden aufgebaut und ich werde ins Lager geschickt, Ware holen.

Das Lager befindet sich da, wo eben noch der Anhänger stand: In der Tiefgarage unter der Hölertwiete, neben dem Edeka. Die Ware steht dort in Gitterwagen, und die soll ich jetzt zum Stand schieben. Fast vierzig Jahre habe ich keinen Gitterwagen mehr geschoben. Es klappt aber noch unfallfrei. Das neue Marktplatzpflaster ist noch glatt.

Wo der Verkäufer einkauft: Otto Jürgens (r.) erkundigt sich auf dem Großmarkt nach Kürbissen und Koriander.

Foto: Lars Hansen / xl

Es gibt nur zwei Tücken: Eine tiefe Fuge in der Garage und ein kleiner Übergang am m Marktplatzrand Ich schaffe es unfallfrei. Beim nächsten Wagen steigert sich die Schwierigkeit schon: Wo eben noch der Weg frei war, laden jetzt zwei Nachbarstände ihre Lkw ab. Die Ware auf den Wagen liegt in großen blauen Kunststoffkörben, die auf dem Verkaufsstand nicht viel hermachen würden. Das Gemüse muss in kleinere Kisten, Körbe und Kartons umgepackt werden. Die blauen Körbe bleiben trotzdem da: Sie werden umgedreht, aufeinandergestapelt und erweitern so die Verkaufsfläche. Nach einer Dreiviertelstunde steht der Stand Otto Jürgens holt Kaffee für alle.

Auf dem Einkaufszettel: Koriander und Kürbisse

Er ist heute besonders früh aufgestanden. Heute kommt die Futterlieferung für seine Legehennen, da mussten Silo und Förderschnecke noch vorbereitet werden. Um sieben Uhr setzt der Chef sich in den Lieferwagen. Bald schließt der Gemüsegroßmarkt und die meiste Ware produziert Jürgens nicht selbst, sondern muss sie zukaufen. Neben den üblichen Waren heute besonders auf dem Einkaufszettel: Koriander und Kürbisse. „Die Hokkaido-Kürbisse haben mir die Kunden in der letzten Woche fast aus den Händen gerissen”, sagt er, „aber die Butternut-Kürbisse laufen kaum. Ist schon seltsam. Genauso, wie die Leute in den letzten Tagen alle nach Koriander fragten. Sonst nie. Deshalb haben wir meistens auch keinen.”

Nach 20 Minuten drehen wir Runden auf dem Großmarkt: Leere Kisten im Zentrallager abgeben, dann neue Ware holen. Drei Händler klappert Otto Jürgens ab. Das meiste ist schon vorbestellt und wartet nur noch auf uns. Bald ist hier Feierabend. Viele Händler haben schon ihre Rollläden heruntergelassen. Paprika, Tomaten, Gurken, Kohl werden eingeladen. Ein Großhändler hat eine Erklärung für die große Nachfrage nach Hokkaido-Kürbissen und Koriander: „Man merkt immer, was gerade in den Kochsendungen oder in den Frauenzeitschriften der Woche auf der Zutatenliste stand”, sagt er. „Das ist oft nach ein paar Tagen vorbei. Willst Du trotzdem Koriander?” Jürgens sagt ja.

Der Markttag hat begonnen, der Laden läuft. Gisela Brewitz bedient eine Kundin.

Foto: Lars Hansen / xl

Über die Strauchtomaten-Preise kann er nur die Stirn runzeln. „Zwischen dem, was ich zahle, und dem Preis, den ich ruhigen Gewissens meinen Kunden zumuten kann, liegen pro Kilo nur noch ein paar Cent”, sagt er, „aber ich will auch diese Qualität anbieten. Billigware können die Leute genauso im Supermarkt kaufen.”

Zurück nach Harburg. „Eigentlich wollte ich das ja gar nicht”, sagt Otto Jürgens. „Ich habe zwar Landwirt gelernt, aber ich wollte etwas Kaufmännisches machen. Dann ist mein Vater früh gestorben und ich habe den Hof übernommen. Jetzt ist der Marktstand das Kaufmännische.

Preis eingeben, wiegen, Betrag und Zwischensumme merken

Um halb neun sind wir zurück. Die drei Damen sind schon am Verkaufen. Nebenbei wird die neue Ware auf den Stand gebracht. Ich erhalte meine Einweisung an der Waage. Kilopreis eingeben, wiegen, Betrag und Zwischensumme merken. Das sollte ja einfach gehen. „Aber dann musst du aufpassen”, sagt Dörte, „manche Preise sind keine Kilopreise, sondern für 100 Gramm. Hier, die Honigtomaten oder die Pilze zum Beispiel.” Merke ich mir. Dann geht es los: Ab Viertel nach neun füllt sich der Markt merklich. Mütter haben die Kinder in die Schule gebracht, die günstigen Monatskarten sind jetzt benutzbar, das Gemüse soll noch heute Mittag gekocht werden – viele Faktoren kommen um neun zusammen.

Für die nächsten Stunden gehen dem Stand die Kunden nicht aus. Wer dran kommt, hat schon Schlange gestanden. Das muss man jetzt mit Freundlichkeit ausgleichen. Kein Problem. Karotten in die Papiertüte, Blattsalat in Plastik, einige Kunden haben eigene Beutel und Tüten dabei. Tragetaschen aus Plastik können wir nicht so mitgeben, sondern müssen 10 Cent berechnen. Der Umwelteffekt wirkt: Nur wenige wollen eine Tüte haben. Aber davon die Hälfte am liebsten kostenlos.

Noch ist es kühl auf dem Markt. Tomaten zweivierzig, Karotten einsachtzig, Der Blumenkohl hat einen Stückpreis, was kam der nochmal? Kopfrechnen mit klammen Fingern. „Klar haben wir Petersilienwurzeln, dafür müssen wir noch mal zurück ans andere Stand-Ende. Warten sie, ich komm’ mit, dann verlaufen wir uns nicht.” Mist! Was war jetzt noch mal die Zwischensumme? Die Frauen neben mir kriegen das mühelos hin. „Eine Kopfhälfte rechnet, die andere spricht”, sagt Dörte Ulrich, „das ist reine Übungssache”.

Jeden Morgen muss der Stand neu aufgebaut und aufgefüllt werden,.

Foto: Lars Hansen / xl

Bis 12 Uhr wird die Kundenschlange höchstens mal ein bisschen kürzer. Ganz abreißen wird sie nie. Wegen der Tomaten hat sich der Chef unnötig Sorgen gemacht: Die Kunden wollen sie unbedingt. Auch bei den kleinen Honigtomaten nehmen sie lieber die etwas teureren. Viele fragen heute nach frischem Thymian. Haben wir nicht. Koriander will keiner mehr. Dafür ist der frische Knoblauch schon kurz vor 12 ausverkauft. Heute morgen war die Kiste noch voll.

Gegen 12 dünnt sich die Kundschaft aus. Kurz durchatmen. Aber nur ein paar Züge. Es gibt noch zu tun. Christa Meier konfektioniert Kartoffeln in 2,5-Kilo-Tüten. Dörte Ulrich kippt noch einen Sack Karotten auf den Stand. Gisela Brewitz bedient die wenigen Kunden, die gerade da sind, Ich räume ein wenig hinter dem Stand auf. Hinten steht neuer Kaffee für uns. Otto Jürgens hat ihn vorbeigebracht.

Es gibt einen Feierabendkaffee und ein Stück Kuchen

Aber der Kaffee muss warten: Jetzt kommen die, die in der Mittagspause einkaufen. Und da ist sie wieder, die Schlange. Eine dreiviertel Stunde müssen wir noch Gas geben. Dann ist es eins. Der Markt schließt in 30 Minuten. Alle fangen schon an, abzubauen. Auch wir stapeln das, was wir im hinteren Teil des Standes gelagert hatten, schon einmal in die Gitterwagen. Dann ist Schluss.

Aus dem elf Meter breiten Stand wird wieder ein vier Meter langer Anhänger. Ein Großteil der Ware geht zurück ins Lager. Was gekühlt werden muss, nimmt Otto Jürgens mit nach Hause. Es gibt einen Feierabendkaffee und ein Stück Kuchen. Die Frauen gehen nach Hause. Ich gehe zum Abendblatt und habe noch größeren Respekt vor den Marktleuten, als vorher schon. Otto Jürgens hat noch keinen Feierabend: Auf seinem Hof muss er noch die Kühlware einlagern. Außerdem kommt heute das Hühnerfutter. Und die Eier muss er auch noch einsammeln und nach Größe sortieren. Überhaupt muss er sich um Tiere, Stall und Hof kümmern und dann auch noch den Tag abrechnen und neue Bestellungen an die Großmarkthändler schicken. Feierabend hat er gegen 21 Uhr. Morgen um sechs steht Otto Jürgens wieder auf dem Markt.