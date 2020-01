Taxistand darf nicht umziehen

Harburg. Der Taxistand am Harburger Markt ist zwar derzeit wegen der Arbeiten zum Umbau des Marktbereichs gesperrt, bleibt aber erhalten und zwar dort, wo er vorher war. Das Bezirksamt Harburg erteilte Überlegungen, ihn zu verlegen oder gar ganz aufzugeben, eine Absage.

Der Antrag, zu prüfen, ob der Taxistand dort notwendig sei, stammte noch von der großen Koalition, die 2018 aufgelöst wurde. „Der Hintergrund war, dass wegen des Umbaus die Parkplätze in der Stichstraße; vor allem die Elektro-Ladeplätze wegfallen“, sagt Jürgen Heimath, damals Fraktionsvorsitzender der SPD. „Die Überlegung war, am Standort des Taxiplatzes Ersatz für die Parkplätze zu schaffen. Das war aber nur eine Überlegung und noch keine Absicht. Es sollte erst einmal geprüft werden, ob man den Stand überhaupt verlegen kann.“

Diese Prüfung hat das das Bezirksamt das Verkehrsplanerbüro Argus, durchführen lassen. Die Prüfer empfahlen, den Standort beizubehalten. „Die Erhebung zur Auslastung des Taxenstandes hat im Grundsatz ergeben, dass der Wochenmarkt, die Nähe zur S-Bahnstation sowie das Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomieangebot in der direkten Umgebung den Bedarf hervorbringen“, schreibt Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen in ihrer aktuellen Stellungnahme zu dem alten Antrag, „insbesondere zu den Öffnungszeiten des Wochenmarktes ist ein erhöhtes Maß an An- und Abfahrten auf dem Taxenstand zu verzeichnen.“

Barrierefreier Zugang zum Taxistand ist wichtig

„Es ist wichtig, einen barrierefreien Zugang zum Taxenstand zu haben, wenn die älteren Fahrgäste mit Gehwagen oder anderen Hilfsmitteln und mit Einkäufen vom Markt kommen“, sagt Ralf Machalitza, Geschäftsführer der Funktaxi Harburg GmbH. „Das konnten wir zum Glück den Planern vermitteln!“

Die Verkehrsplaner empfehlen, an der bestehenden zweireihigen, konzentrierten Aufstellung festzuhalten. Auf diese Weise haben die Platz für vier bis fünf Taxen Platz am Stand. bietet. Die Fläche rund um das Schillerdenkmal wird – einschließlich Taxenstand – vollständig mit Klinkerpflaster ausgestattet eingefasst mit einem drei Zentimeter hohen Granitbord. Zur Verbesserung der Barrierefreiheit wird ein für Blinde ertastbarer Leitstreifen bis an den Rand des Taxenstandes herangeführt. So wird die Fläche als selbstverständlicher Teil in die Marktplatzaufwertung eingebunden.