Lüneburg/Harburg. Offene Grenzen in der Türkei und Tausende Flüchtlinge, die nach Griechenland in die EU wollen: Erneut stehen Landkreise, Gemeinden und Städte im Süden von Hamburg vor der Frage, ob sie in der Lage wären, schnell viele Flüchtlinge unterzubringen. Nachdem der Höhepunkt der Fluchtbewegungen nach Europa 2015/16 erreicht war, hatten einige schon Unterkunftskapazitäten zurückgefahren. Die Stadt Lüneburg hat jetzt jedoch angekündigt, den Abbau und die Umwidmung von Unterkünften zu stoppen. Dadurch sollen Reserven für neue Flüchtlinge bestehen bleiben. Der Landkreis Harburg und die Stadt Hamburg sind gelassener. Tenor: Es gibt genügend Reserven an Unterkünften und Betten für alle Fälle.

Die Stadt Lüneburg handelt an zwei Standorten, hat den Rückbau der Gemeinschaftsunterkunft Vrestorfer Weg gestoppt und den Umbau der Gemeinschaftsunterkunft Oedeme zu Wohnungen unterbrochen. Dadurch und durch weitere unbelegte Kapazitäten erhält sich die Stadt eine Reserve von 200 Plätzen. „Wir behalten die Situation im Blick und entscheiden in den nächsten Monaten, ob es bei dem Stopp bleibt“, sagt Sozialdezernentin Pia Steinrücke.

In Winsen kann Kreis-Sozialdezernent Reiner Kaminski für den Ernstfall auf deutlich höhere Bestände zurückgreifen. Allein sieben Heime mit 381 Plätzen stehen leer. „Wir könnten sie innerhalb weniger Tage in Betrieb nehmen“, versichert Kaminski. Dazu kommt, dass in den 54 zentralen und dezentralen Unterkünften des Landkreises derzeit nur 2044 von insgesamt 2129 Plätzen belegt sind.

Auch hier ergeben sich damit Kapazitäten, die noch kurzfristig genutzt werden könnten. Seit Ende 2016 hat der Kreis parallel zu der abflauenden Zahl von Flüchtlingen bislang 21 Heime mit 713 Plätzen geschlossen. So lebten zum Jahresbeginn 3865 Flüchtlingen im Landkreis. Die höchste Zahl lag in den vergangenen fünf Jahren zum 1. Januar 2018 bei 3923.

Kapazitäten können auch kurzfristig genutzt werden

„Wir werden die Lage weiter im Blick behalten“, sagt der Sozialdezernent. Das ergibt sich schon daraus, dass auch derzeit unabhängig von der eskalierende Lage an der griechischen Grenze jeden Monat durchschnittlich 40 Flüchtlinge im Landkreis Harburg ankommen. Sie werden vom Land Niedersachsen anhand der jeweiligen Bevölkerungszahl in den Landkreisen zugewiesen. Die Kreise sind gesetzlich verpflichtet, die Menschen unterzubringen.

Ob, wie schnell und in welchem Umfang die Zahlen steigen könnten, ist derzeit nicht abzusehen. Klar ist: Wieder neue Unterkünfte aufzubauen, ist für den Landkreis zeitaufwendig und teuer. „Deshalb werden wir vorsichtig vorgehen, wenn die Frage nach weitere Schließungen von Heimen ansteht“, so Kaminski. Die nächsten Mietverträge laufen zum Jahresende aus. So bleibt Zeit dafür, die Lage zunächst weiter zu beobachten. Insgesamt wird sie derzeit aber als entspannt eingeschätzt.

Ein Bewohner der Unterkunft an der Todtglüsinger Straße kommt vom Einkaufen zurück.

Auch in Hamburg verfällt man nicht in Hektik: „Wir beobachten die Lage seit einiger Zeit“, sagt Martin Helfrich, Pressesprecher der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI), „ohne speziell den Süden in den Blick zu nehmen, sind wir zuversichtlich, genügend Reserven und Kapazitäten zu haben, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können. Wir haben auch nie Unterkünfte abgebaut.“

Der Landesbetrieb Fördern und Wohnen stellt allerdings klar, dass es in seinen Unterkünften derzeit keine Leerstände gibt. „Das liegt aber auch daran, dass wir nicht nur Geflüchtete unterbringen, sondern auch andere Menschen mit Wohnungsbedarf“, sagt Landesbetriebs-Pressesprecherin Susanne Schwendtke.

Dass die Freie und Hansestadt Hamburg keine Unterkünfte abgebaut hat, stimmt nicht ganz: Weil die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge stark zurückgegangen ist, sind Kapazitäten in den Erstaufnahmestellen abgebaut worden. Und allein im Bezirk Harburg wurden zwei Unterkünfte für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufgegeben und neuen Verwendungen zugeführt. Sie unterscheiden sich auch baulich von „normalen“ Flüchtlingsunterkünften, weil die Jugendlichen noch von Erziehern betreut werden. Da aber immer weniger Jugendliche nachkommen und die meisten, die 2015/16 kamen, mittlerweile der Minderjährigkeit entwachsen sind, bestand zuletzt kein Bedarf mehr an diesen Unterkünften.

Um mehr Menschen unterbringen zu können, müsste Hamburg demnach zubauen. „Wir haben im ganzen Stadtgebiet Reserveflächen gesichert“, sagt BASFI-Sprecher Helfrich.

Eine Begehung der Flüchtlingsunterkunft Am Aschenland 13 in Neugraben.

Zuletzt hatte die Harburger Bezirksversammlung allerdings eine Reservefläche an der Wetternstraße und die Laufzeitverlängerung für Unterkünfte in Neuland, Neuenfelde und Sinstorf abgelehnt. „Darüber werden wir im Bedarfsfall verhandeln müssen“, so Helfrich.

Flüchtlinge

Ein Flüchtling ist eine Person, die ihre Heimat oder ihren Aufenthaltsort wegen politischer Zwangsmaßnahmen, Kriegen oder lebensbedrohlicher Notlagen verlassen hat.

Das internationale Flüchtlingsrecht legt die Gründe fest, nach denen ein Flüchtling internationalen Schutz erwarten kann. Zu ihnen zählt auch eine ernsthaft gestörte Ordnung im Heimatland.

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 sind Flüchtlinge aus begründeter Furcht vor Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außer Landes gegangen. Sie können den Schutz ihres Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen und können oder wollen nicht dorthin zurückkehren.