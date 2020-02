Hausbruch. Neuwiedenthal als Sehnsuchtsort junger Leute? Anscheinend schon: Das 26. Studentenwohnheim des Hamburger Sttudierendenwerks liegt an der Cuxhavener Straße und ist komplett belegt. Mitte Dezember sind die ersten Studenten eingezogen. Gestern wurde es offiziell eingeweiht. Die Besonderheit daran: Der Modulbau war vorher eine Flüchtlingsunterkunft. Minderjährige Geflohene ohne weitere Familie in Deutschland haben hier in betreuten Wohngruppen gelebt. Da ihre Zahl in Hamburg stark geschrumpft ist, hat der Landesbetrieb Bildung und Beratung sein erst wenige Jahre altes Heim an das Studierendenwerk weitergegeben.

Weiternutzung schafft preisgünstige Wohnplätze

„Mit der Wohnanlage Neuwiedenthal wird erstmals eine nicht mehr benötigte Unterkunft für Geflüchtete als regulärer Wohnraum für Studierende in Hamburg zur Verfügung gestellt“, sagt Jürgen Allemeyer, Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg. „Durch die Weiternutzung als Studierendenwohnanlage schaffen wir neue, preisgünstige Wohnplätze und unterstützen insbesondere die Technische Universität Hamburg in Harburg bei ihren Bestrebungen, internationale Studierende an die Hochschule zu holen.“

Reserviert für internationale Erstsemester

Üblicherweise stehen die Wohnanlagenzimmer des Studierendenwerks Studenten ohne weitere Einschränkung der Nutzergruppe zur Verfügung. An der Cuxhavener Straße ist das anders: Hier ziehen nur internationale Erstsemester, so genannte „Freshmen“ ein. „Wir wollen Studierende aus aller Welt an der Hochschule haben“, sagt Aylin Krause vom Unterkunftsbüro der Auslandsstudentenbetreuung der TUHH, „aber von ihren Herkunftsländern aus können sich die meisten nur schwer um eine Bleibe in Hamburg kümmern.“

Bislang gab es vor allem „Couchbörsen“

In der Vergangenheit gab es für diese Studentengruppen schon „Couch-Börsen“, die andere Studenten organisierten oder Wohngruppen in anderen Studentenheimen rückten enger zusammen um noch einen „Fresher“ bei sich einzuquetschen. Die Wohnanlage in der Cuxhavener Straße löst das Problem auch nicht komplett, nimmt aber Druck aus der Situation. In drei Gebäuden stehen 39 Wohnplätze in WGs zur Verfügung. Der Komfort anderer Studierendenwerks-Wohnanlagen wird dabei nicht ganz erreicht, denn der Schnitt der Wohnungen ist noch auf betreute Minderjährige ausgerichtet: Es gibt Gemeinschaftswaschräume und pro Gebäude nur eine gemeinsame Küche.

Dafür ist die Lage zwischen Bundesfernstraße und Bahntrasse zwar unschön, aber praktisch: „Ich bin innerhalb von zehn Minuten von meinem Zimmer im Hörsaal, wenn die S-Bahn pünktlich ist“, sagt Maschinenbaustudent Mahmud Zayed. „Vorher hatte ich ein Zimmer in Itzehoe und brauchte mehrere Stunden zur Uni.“

Studierende aus 17 Nationen

Bis Mitte September können er und seine Kommilitonen aus 17 Nationen, die an der TUHH und dem Binnenhafencampus der HafenCity-Universität sich noch über die günstige Anbindung freuen. Dann kommen die nächsten Freshmen. Eine Kooperation zwischen Studierendenwerk und TUHH ermöglicht, dass ihnen bereits vor Studienbeginn ein Zimmer zugesagt werden kann.