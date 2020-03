Hausbruch. Dass die Cuxhavener Straße (B73) zwischen dem Ehestorfer Heuweg und der Waltershofer Straße zurzeit erneuert und die Kreuzung umgebaut wird, beeinträchtigt nicht nur die Autofahrer, deren Fahrbahnen von zwei Spuren je Richtung auf vier Spuren eingeengt werden. Außer dem Straßenbelag werden auch die Nebenflächen grundinstandgesetzt neu geordnet und erneuert. So werden die Radwege beispielsweise gleich auf Velorouten-Standard ausgebaut, bevor man dies in einigen Monaten nachholen müsste, wenn der Rest der Route in der Region ankommt.

Wann werden die Wartehäuschen wieder aufgebaut?

Deshalb werden jetzt nach dem Ende der Bau-Winterpause auch die beiden Bushaltestellen „Hausbruch“ an die jeweiligen Enden der Baustellen verlegt. Die Fahrgastunterstände sind bereits abgebaut. Matthias Czech (SPD), Bürgerschaftsabgeordneter für den Wahlkreis Süderelbe, fürchtet, dass sie nach dem Umbau der Kreuzung auch nicht wiederkommen sollen und verspricht, für die Wartehäuschen zu kämpfen.

„Die Unterstände werden von Anwohnern und Einkäufern bereits vermisst“, sagt Czech, „und deshalb müssen sie auch wieder hergestellt werden.“

Die Wege werden breiter, reicht der Platz noch?

Warum er befürchtet, dass die Unterstände eventuell wegfallen könnten, begründet er so: „Bei Grundinstandsetzungen werden die neuen Geh- und Radwege nach den Hamburger Mindeststandards oder noch besser gebaut. Die heutigen Mindestmaße sind häufig breiter als die ursprünglichen Geh- und Radwege. Dadurch wird der Platz auf den Nebenflächen für zusätzliche Elemente wie Fahrgastunterstände geringer. Ich hoffe, dass bei der Baumaßnahme an der B73 der Platz weiterhin für die Fahrgastunterstände ausreichen wird!“

Da der Bus hier nur alle 20 Minuten fährt, findet Czech die Unterstände unverzichtbar: „Ich werde bei den Behörden darauf hinwirken, dass es an den Haltestellen Hausbruch weiter Wetterschutz und Sitzmöglichkeiten gibt.“