Wie arbeiten die Archäologen?

Harburg. Das Archäologische Museum Hamburg präsentiert am Donnerstag, 27. Februar, 18 Uhr, einen neuen Vortrag in der Reihe „Schaufenster der Geschichte“. Diesmal wird Kay-Peter Suchowa, Grabungsleiter am Archäologischen Museum Hamburg, die Teilnehmer mitnehmen auf eine Zeitreise in das frühe Hamburg. Er berichtet über die Arbeit der Bodendenkmalpflege und die spannenden Ergebnisse der letzten Ausgrabungen in der Hamburger Altstadt.

Die meisten Menschen denken beim Stichwort Archäologie an das Alte Ägypten, an Griechen oder Römer. Jedoch gibt es auch vor der eigenen Haustür faszinierende Spuren vergangener Epochen. Davon kann Grabungsleiter Kay-Peter Suchowa aus eigenem Erleben berichten: Unter dem Straßenpflaster der Hansestadt liegen unzählige archäologische Denkmale unsichtbar verborgen. Wie ein Netz ziehen sich mehr als 3000 davon über die gesamte Stadt. Bei Bauarbeiten werden ständig neue Siedlungsspuren und Gräberfelder entdeckt.

Experten rücken regelmäßig zur Spurensuche aus

Der Schutz, die Pflege und die Erforschung aller archäologischen Fundstellen sind im Denkmalschutzgesetz geregelt. Das Archäologische Museum Hamburg erfüllt für die Freie und Hansestadt Hamburg diese wichtige Aufgabe. Deshalb rücken regelmäßig die Experten des Archäologischen Museums Hamburg aus, um diese Spuren als historisches Erbe der Stadt zu sichern.

Schritt für Schritt werden dann bei Ausgrabungen die historischen Kulturschichten von den Archäologen abgetragen und anschließend mit modernster, rechnergestützter Technik in eine Grabungsdokumentation umgewandelt. Befund- und Fundmaterial liegen danach im Archiv des Museums für spätere Generationen bereit. Kay-Peter Suchowa wird in seinem Vortrag in die archäologischen Arbeitstechniken einführen und anhand von Beispielen aus aktuellen Grabungen einen Einblick in seine spannende Arbeit geben.