Stade. Die berühmten Abenteuer des schwedischen Jungen Nils Holgersson, der als Wichtel mit den Wildgänsen unterwegs ist, können alle kleinen Zuschauer ab vier Jahren am Sonntag, 16. Februar, um 15 Uhr auf der Studiobühne im Kultur- und Veranstaltungszentrum Stadeum miterleben. Die längst Kult gewordene Geschichte von Selma Lagerlöf wird dort als Märchen mit Handschattentheater erzählt, das das kleine Publikum in der intimen Atmosphäre der Studiobühne hautnah erreicht.

Und darum geht es in der Geschichte: Nils Holgersson tut, was alle Jungs gern tun. Er denkt sich Streiche aus und ärgert am liebsten die Tiere auf dem Hof. Dumm nur, dass er in Schweden lebt, wo es Wichtel gibt, die Zauberkräfte haben und sich nicht alles gefallen lassen. Nils wird selbst auf Wichtelgröße kleingeschrumpft und versteht plötzlich die Sprache der Tiere.

Nun ist er heilfroh, den Hausgänserich Martin an seiner Seite zu haben. Und mit dem schließt er sich den Wildgänsen an und begleitet sie auf ihrer großen Reise. Vermittelt werden die Erlebnisse der beiden von Janette und Yvette, die einen Märchenvortrag der besonderen Art auf die Bühne zaubern. Mit ihrem magischen Gerät, genannt Polilux, tauchen sie die große Reise des kleinen Nils in Licht und Schatten. Das spricht die Fantasie der kleinen Besucher an und lässt sie eintauchen in die geheimnisvolle Welt der Abenteuer.

Karten für Nils Holgerssons Erlebnisse als Handschattentheater kosten elf Euro und sind telefonisch unter 04141/40 91 40, im Internet unter www.stadeum.de sowie bei den Stadeum-Vorverkaufsstellen zu haben. Auf der Studiobühne herrscht freie Platzwahl.