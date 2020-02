Hittfeld. Lars Mittwollen hat seit Dienstagmittag richtig Stress. Da erreichte den Headcoach und Kopf hinter der Basketball-Academy der Sharks Hamburg die Nachricht, dass die Gymnasium-Sporthalle in Hittfeld gesperrt worden sei. „Ab sofort, bis auf weiteres und aus Sicherheitsgründen findet dort kein Schulsport und auch kein Vereinssport statt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Harburg.

Die Sharks tragen am Peperdieksberg nicht nur ihre Bundesliga-Heimspiele aus, sie trainieren ihre Mannschaften dort auch an bis zu 30 Stunden pro Woche.

Sperrung der Halle dauert mindestens drei Wochen

Mittlerweile ist klar, dass die Sperrung nicht nur wenige Tage, sondern mindestens drei Wochen anhalten wird. „Die Sporthalle bleibt voraussichtlich bis Ende Februar gesperrt“, sagte Landkreissprecher Andres Wulfes aktuell auf Abendblatt-Anfrage. „So etwas dauert immer länger als man hofft.“

Teile der Metall-Paneel-Decke hatten sich gelöst und waren herunter gefallen. Nach einer ersten Begutachtung durch den Deckenhersteller, eine Fachfirma und die Kreis-Architektin wurde noch am Donnerstag damit begonnen, alle Paneele von der Decke zu entfernen. Auch die darunter liegende Dämmung, die in erster Linie dem Schallschutz dient, wird entfernt.

Endgültige Reparatur in den Schulferien

Sind diese Arbeiten abgeschlossen, könne die Gymnasiumhalle vorerst für den Schul- und Vereinssport freigegeben werden, heißt es aus dem Kreishaus. Die endgültige Reparatur solle in den Schulferien durchgeführt werden. Allerdings ist noch offen, ob bereits in den Oster- oder erst in den Sommerferien.

Lars Mittwollen sucht fieberhaft nach Alternativen für den Trainings- und Spielbetrieb. Für das Heimspiel der Jugend-Basketball-Bundesliga an diesem Sonntag, 9. Februar, ist er fündig geworden. Um 12.30 Uhr spielen die Sharks gegen die Basketball Löwen Braunschweig in der Sporthalle des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Am Pavillon, in Harburg.