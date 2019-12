Hittfeld. Die U16-Jungen der Sharks Hamburg haben auch beim Schlusslicht der Relegationsrunde in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) nicht gewonnen. Die Basketball Löwen Braunschweig setzten sich im Duell des Letzten gegen den Vorletzten Hittfeld mit 89:74 (46:36) durch. Lars Mittwollen versuchte, die positiven Aspekte in den Fokus zu rücken. „Die Sharks nahmen jede Menge Erfahrung aus Braunschweig mit und einen Heißhunger auf die nächsten Spiele“, so der Trainer.

Sein Team reiste nicht in der besten Verfassung in die Löwenstadt. Die zwei Leistungsträger Jakob Quandt und Thies Boese waren leicht verletzt bzw. krank. Die Haie starteten schwach. Erst ab Minute acht drehten sie auf und konnten nach dem 8:18-Rückstand das Viertel mit 17:22 beenden. Auch das zweite Viertel ging knapp verloren, so dass es zur Halbzeit 36:46 aus Sicht der Gäste stand.

Positiv: Wenige Ballverluste und viele Offensiv-Rebounds

Nach dem Seitenwechsel lief es besser. Die Haie starteten eine Aufholjagd und kamen mehrfach bis auf wenige Punkte an die Gastgeber heran. Trotz der Aufholjagd konnte das Spiel aber nicht mehr gedreht werden.

Auch wenn die Sharks eine bittere Niederlage einstecken mussten, habe es einige positive Aspekte gegeben, so Lars Mittwollen. So leisteten sich die Jungen aus Hittfeld deutlich weniger Ballverluste als der Gegner und konnten über die gesamten 40 Minuten 16 Steals verbuchen – ein sehr guter Wert. Darüber hinaus holten die Sharks 17 offensive Rebounds. Erfreulich zudem, dass vier Akteure zweistellig punkteten: Jakob Quandt (27), Thies Boese (14), Joshua Herz (13) und Jasper Joswich (12).

Motivation für nächstes Spiel im neuen Jahr gegen Oldenburg

Als einen Grund für die Niederlage nannte Mittwollen die nicht konsequente Linie der Schiedsrichter, die viele Fouls nicht gepfiffen hätten. „In der Offensive lief es deutlich besser als in den vorherigen Spielen. Defensiv müssen wir weiter an unserem Rebounding arbeiten. Vor allem aber ist das Team noch hungriger auf die nächsten Spiele geworden und freut sich im neuen Jahr auf den ersten Gegner Oldenburg.“