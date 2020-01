Neu Wulmstorf. Oft staut sich der Ärger über Jahre, man redet nicht mehr miteinander oder fühlt sich gar terrorisiert: Nicht immer sind Nachbarn liebe Freunde, ein kleiner Streit über Hecken und Zäune entwickelt sich eben gelegentlich im Laufe der Zeit zu ständigem Zank. Thomas Schmitz hat das schon oft erlebt und versucht dann zu schlichten, bevor aus einem Nachbarschaftsstreit ein handfestes und teures Gerichtsverfahren wird. Der 54-Jährige ist Schiedsmann in Neu Wulmstorf: Friedensrichter hieß das früher vielerorts auch und heute noch in Sachsen und trifft wohl den Kern: um kleinere Privatstreitigkeiten oder auch Ehrverletzungen vor dem Gang zu einem ordentlichen Gericht zu klären, wurde die Einschaltung eines Schiedsmanns bereits im 19. Jahrhundert in die deutsche Strafprozessverordnung aufgenommen.

Und in vielen Bundesländern wie in Niedersachsen gibt es solche Schiedsfrauen oder Schiedsmänner noch immer. Die Gemeinde Neu Wulmstorf sucht beispielsweise gerade eine zweite „Schiedsperson“, die ehrenamtlich einen solchen Schlichtungsposten als Stellvertreter von Schmitz übernimmt.

Der Blick in die kleinen, menschlichen Abgründe, Zwist und Zorn um vermeintliche unwichtige Dinge – das ist schon speziell, um sich damit in seiner Freizeit zu beschäftigen, könnte man meinen. Viel mehr als Auslagen für Porto oder Fahrtkosten gibt es bei dieser Aufgabe eben nicht. „Mir geht es aber gut und ich wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben“, sagt Schmitz, der auch als Schöffe in der Jugendgerichtsbarkeit am Landgericht Stade ehrenamtlich tätig ist und daraus durchaus etwas für sich selbst zieht: „Man merkt, dass man etwas bewegen kann“, sagt er. Etwa, wenn ein straffällig gewordener Jugendlicher durch ein ausgewogenes Urteil doch noch die Kurve bekomme.

Viele Schiedsleute-Kollegen sind schon im Rentenalter

Und dieses Gefühl, etwas zum Guten bewegen zu können – das war es wohl auch, das ihn 2016 bewogen hatte, sich für den Schiedsmannposten in Neu Wulmstorf zu bewerben. Wobei er mit seinem Alter knapp über 50 eher zu den jüngeren Schiedsleuten zählen dürfte. Der zweifache Familienvater Schmitz ist Leiter der Rechnungsabteilung bei der Nachrichtenagentur dpa und pendelt wie so viele aus dem Ort zum Job nach Hamburg. Oft, sagt er, seien seine Schiedsleute-Kollegen schon im Rentenalter oder kurz davor und hätten daher mehr Zeit – etwa für Fortbildungen. „Ich stehe da im Job noch voll im Saft, komme oft spät erst nach Hause.“

Doch das jüngere Alter war es wohl, warum ihn der Rat schließlich ausgewählt hatte. „Die wollten vielleicht einmal jemanden, der aus einer anderen Perspektive darauf schaut“, vermutet Schmitz, der mit Frau, Sohn und Tochter seit 1996 im eigenen Haus in Neu Wulmstorf wohnt. Und damit gehört er tatsächlich quasi zur eigenen Zielgruppe:

Schiedsleute sollen laut dem niedersächsischen Justizportal Grenzstreitigkeiten, aber auch Beleidigungen und Verletzungen der persönlichen Ehre klären. Angerufen werden sie aber auch, wenn es um kleinere Fälle von Hausfriedensbruch, leichten Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen geht. Oft ist dann ein Schlichtungs- oder Sühneverfahren für eine Entschuldigung bei einer Schiedsperson Voraussetzung, bevor man den Klageweg einschreiten kann. „Ich hatte aber bisher nur mit Nachbarschaftsstreitigkeiten zu tun“, sagt Schmitz: Und meist sind es die 40 bis 60-jährigen, also seine eigene Altersgruppe, die in solche Streitigkeiten verwickelt sind. „Jüngere streiten sich da viel weniger, bei Älteren ist es auch selten.“

Viele Streitfälle drehen sich um Grenzfragen

Fast immer geht es in diesen Fällen um Dinge, die sich an der Grundstücksgrenze von Einfamilien- oder Reihenhäusern abspielen, sagt Schmitz. Ein neuer Zaun ist zu hoch, Äste wachsen herüber, Bäume sind zu groß, Unkraut im fremden Garten, der eine fegt regelmäßig vor dem Grundstück, der andere nicht. Streitfälle, die so typisch sein dürften für einen Wohnort im Speckgürtel einer Großstadt. Wenn er gerufen wird, versucht Schmitz, sich dann ersteinmal vor Ort ein Bild zu machen. „Ich muss aber immer neutral bleiben, darf keine Rechtsberatung machen – das kann ich auch gar nicht.“

Es geht eben um die Schlichtung. „Oft stellt man dann fest, dass das schon lange schwelt, dass Nachbarn manchmal schon zehn Jahre nicht miteinander geredet haben.“ Und Schmitz hat bei seinen Gesprächen oft gespürt, dass dann ein ganz tiefer Frust dabei entstanden ist. „Man kann das verstehen“, sagt er. „Da baut jemand einmal im Leben, zahlt viele Jahre für die Finanzierung, will und kann auch nicht mehr woanders hinziehen.“ Und nun sei da ein Nachbar, der so stört.

Schiedsfrau oder Schiedsmann müssen gut zuhören können

Schmitz ist es dann, der zuhört: „Ganz häufig kommen dabei Vorwürfe zutage, die auch schon vor Jahren geschehen sind“, sagt er. Vielfach kann er dann das Nachbarschaftsverhältnis aber wieder in ruhigere Bahnen lenken. Etwa 20 so genannter „Tür-und-Angel-Gespräche“ hat er im vergangenen Jahr geführt, dabei klärte sich ein Streit schon im Vorfeld des weiteren Verfahrens. „Manchmal reicht schon ein Anruf“, sagt Schmitz.

Fünf Mal kam es in Neu Wulmstorf 2019 für ihn aber auch zu offiziellen Schlichtungsgesprächen im Rathaus, die einem Gerichtsverfahren vorgeschaltet sein müssen, und eine schriftliche Einigung vorsehen, die 30 Jahre lang Bestand haben muss. Einmal ging die Sache im Sinne der Schlichtung positiv aus, vier Mal aber auch nicht. „Manchmal sind die Fronten so verhärtet, da hilft dann nichts mehr“, sagt Schmitz, der aus seiner Erfahrung eine Lehre für sich selbst gezogen hat: „Ich rede regelmäßig mit meinen Nachbarn, frage, ob sie etwas stört“, sagt er und empfiehlt das auch für andere. „Man muss einfach miteinander, vielmehr reden.“

So läuft die Bewerbung

Neu Wulmstorf will das Amt der stellvertretenden Schiedsperson zum 1. März 2020. neu besetzen, weil der bisherige Amtsträger ausscheidet. Schriftliche Bewerbungen können im Rathaus noch bis zum 31. Januar abgegeben werden. Schiedsleute werden vom Rat für fünf Jahre gewählt und dann vom Amtsgericht bestätigt. Eine Wiederwahl ist möglich.





Bewerber müssen mindestens 30 Jahre alt sein, aber nicht älter als 70. Der Wohnsitz sollte zudem vor Ort in Neu Wulmstorf liegen. Für weitere Fragen gibt die Verwaltung Auskunft: 040/70 07 82 11. Informationen zu den Aufgaben eines Schiedsmannes oder einer Schiedsfrau gibt es auch im Internet: www.schiedsamt.de