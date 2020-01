Fischbek. Die Idee erscheint nicht abwegig, zumal eine engere, länderübergreifende Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg immer wieder gefordert wird: Frei- und Hallenbad im niedersächsischen Neu Wulmstorf müssen umfangreich saniert oder sogar ganz neugebaut werden. Gleichzeitig gewinnt durch viele Neubaugebiete der Süden des Hamburger Bezirks Harburg in den nächsten Jahren tausende von Neubürgern hinzu. Also könnte man ein gemeinsames Kombibad mit Außen- und Innenbereich direkt an der Landesgrenze im künftigen Neubaugebiet Fischbeker Reethen bauen, schlugen Politiker aus beiden Kommunen vor.

Bäderland sieht keinen Bedarf für ein Bad in Süderelbe

Doch dieser Vorschlag hat nun einen deutlichen Dämpfer erhalten. Die städtische Hamburger Bäderland GmbH hatte dazu kürzlich eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Dabei sollte es um eine Bedarfsanalyse aber auch um Fragen wie Wirtschaftlichkeit, Besucherprognosen oder auch andere Beispiele „interkommunaler Bäder“ gehen. Zwar ist das Ergebnis noch nicht öffentlich, aber es gibt wohl eine erste Tendenz: „Die Bäderversorgung im Hamburger Bereich Süderelbe ist gut, der Bedarf gedeckt“ , heißt es in einer Antwort auf die Anfrage des Abendblatts nach ersten Erkenntnissen der Studie. Dennoch stehe man einem Kombi-Bad Süderelbe „offen gegenüber“.

Herausforderungen und Hürden überwiegen

Mit anderen Worten: Bäderland erkennt offensichtlich keinen Bedarf für ein solches Bad, will die Idee aber noch nicht komplett abschmettern. Bei weiterer Nachfrage wird dann auch deutlich, dass das städtische Unternehmen in einem solchen, länderübergreifenden Projekt offensichtlich mehr Probleme als Chancen sieht: Angebote, Finanzierung, Standort – viele „Herausforderungen“ eines gemeinsamen Betriebs seien noch zu klären. Die Studie habe eben auch zum Ziel gehabt, „solche Hürden“ zu benennen. Und abschließend heißt es in der Antwort: „Aus der Erfahrung unserer Branchenkollegen wissen wir, dass solche interkommunalen Projekte so gut wie nie gelingen.“ Begeisterung klingt anders.

UWG sieht Alternativen zum Kombibad

Aber auch in Neu Wulmstorf gibt es inzwischen starke öffentliche Stimmen gegen ein gemeinsames Kombibad. „Das gefällt uns nicht, dann müssten sich dort mehrere Vereine die knappen Zeiten teilen“, sagt Jan Lüdemann, Fraktionschef der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG). Die UWG plädiert indes in einem Antrag an den Gemeinderat für eine ganze andere Idee: Das jetzige Freibadgelände mitten in Neu Wulmstorf könnte danach für den Wohnungsbau verkauft werden, wobei nach Einschätzung der UWG von einem „sehr hohen 7-stelligen“ Verkaufserlös auszugehen sei. Und damit könne der Ort dann auch ein eigenes Kombibad am Bassental-Sportgelände finanzieren, glaubt die UWG. Damit steigt die die drittstärkste Fraktion im Gemeinderat in der aktuellen Neu Wulmstorfer Bäder-Diskussion mit einem konkreten Vorschlag ein, während die anderen Fraktionen eher das Ergebnis einer dafür eigens eingesetzten Arbeitsgruppe abwarten wollen, die über Sanierung oder Neubau berät. „Was auch immer das Ergebnis der Beratungen ist, wir wollen ein ganzjähriges Schwimm-Angebot behalten“, sagt dazu CDU-Fraktionschef Malte Kanebley. Die Finanzierung eines eigenen Kombibads halte er aber für unrealistisch. Ob es aber eine Lösung mit Hamburg geben könne, sieht der Neu Wulmstorfer CDU-Politiker auch kritisch. „Daran haben wir von Anfang an nicht geglaubt, man sollte es aber untersuchen“, so Kanebley.

Die Bäderfrage ist nicht allein Neu Wulmstorfs Problem

Neu Wulmstorfs SPD-Fraktionschef Tobias Handtke will die Idee eines gemeinsamen Kombibades indes noch nicht begraben. Auch diese Idee müsse in dem Neu Wulmstorfer Arbeitskreis weiter mit diskutiert werden, sagt er „Wir müssen unabhängig von Hamburg planen, schauen aber interessiert, was die Nachbarn machen“, sagt Handtke und hat eine klare Botschaft an den großen Nachbarn. Hamburg müsse schon darstellen, wie es sich angesichts des Bevölkerungswachstums die Freizeitqualität im Hamburger Süden vorstelle. Das könne man in der Bäderfrage nicht allein Neu Wulmstorf überlassen. Handtke: „Man sollte hier aber auch differenzieren, was Bäderland gerne möchte und was die Politik in Harburg will.“

Am Ende steht eine politische Entscheidung

Womit er bei seinem Harburger Parteifreund und SPD-Fraktionschef in der Harburger Bezirksversammlung, Frank Richter, offene Türen einrennt: Anders als Bäderland sehe man im Bezirk Harburg mit Blick auf die steigenden Einwohnerzahlen in Süderelbe sehr wohl einen großen Bedarf für weitere Schwimmmöglichkeiten vor Ort. Selbst ohne gemeinsame Lösung mit Neu Wulmstorf. Richter: „Am Ende wird das eben eine politische Entscheidung werden, nicht eine der städtischen Bäderland GmbH.“