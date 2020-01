Welche weiterführende Schule soll es sein?

Harburg. Der Januar ist für die meisten Schüler und ihre Eltern ein eher ruhiger Monat. Das erste Halbjahr geht dem Ende entgegen, die meisten Arbeiten sind geschrieben, die Zeugnisse kommen noch. Für Viertklässler und ihre Eltern ist der Januar etwas aufregender: Die Entscheidung steht an, wie und wo die Schullaufbahn weitergehen soll: Gymnasium oder Stadtteilschule? Und welches oder welche? Bereits im November haben sich die weiterführenden Schulen der Region auf einem „Marktplatz“ im Elbcampus vorgestellt. Doch dabei wollen sie es nicht belassen. In diesen Wochen finden deshalb an fast allen Schulen noch einmal Tage der offenen Tür statt.

Diese Tage dienen zwar vornehmlich der Information von Eltern und letztlich der Anwerbung von Schülern, aber auch Schulen, die gar nicht um Schüler werben müssen, wie beispielsweise die Goethe-Stadtteilschule Harburg, veranstalten sie und weisen auch darauf hin. „Bei uns ist das eine Gelegenheit, uns dem Stadtteil, in dem wir wirken, zu öffnen“, sagt Schulleiterin Vicky-Marina Schmidt.

Eventuell ist das auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der GSH. Andere Schulen, die in dieser Hinsicht keinen Aufwand betreiben, klagen bisweilen über mangelnde Anmeldungen.

Einige Tage der offenen Tür haben bereits im alten Jahr stattgefunden. Die meisten finden aber in den kommenden Wochen statt. Hier sind sie nach den vier Regionen der Bezirke Hamburg-Mitte und Harburg im Hamburger Süden aufgelistet:

Harburg

Das Heisenberg-Gymnasium in Eißendorf lädt schon am Sonnabend, 11. Januar, von 10 bis 13.30 Uhr interessierte Schüler und Eltern ein. Das Marmstorfer Immanuel-Kant-Gymnasium folgt am Freitag, 17. Januar, mit einer Veranstaltung ab 16 Uhr, die bis 19 Uhr dauert. Sowohl das Friedrich-Ebert-Gymnasium (FEG) in Heimfeld, als auch das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Wilstorf präsentieren sich am Sonnabend, 18. Januar, ab 10.30 Uhr. Beide Veranstaltungen enden um 13.30 Uhr.

Die Lessing-Stadtteilschule hat ihren Tag der offenen Tür bereits im Dezember gehabt. Die Goethe-Stadtteilschule Harburg veranstaltet ihren Infotag „GSH im Blickpunkt“ am Freitag, 17. Januar. Am Freitag 24. Januar, können Eltern und Kinder die Stadtteilschule Ehestorfer Weg kennenlernen. Die Stadtteilschule Maretstraße veranstaltet keinen Tag der offenen Tür.

Wilhelmsburg

Auf der Elbinsel gibt es lediglich an der Nelson-Mandela-Stadtteilschule in Kirchdorf noch einen Tag der offenen Tür. Die Stadtteilschulen Wilhelmsburg und Stübenhofer Weg sowie das Helmut-Schmidt-Gymnasium haben ihre Infotage bereits Anfang Dezember veranstaltet. Die „Schule auf der Veddel“ veranstaltet keinen Tag der offenen Tür, sondern ist jederzeit bereit, interessierten Eltern nach Terminabsprache die Schule zu zeigen und zu erklären.

Süderelbe

Am Freitag, 17. Januar, ab 16 Uhr informiert die Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg über ihr Wirken. Die Stadtteilschule Süderelbe zieht am Freitag, 24. Januar, nach. Am Sonnabend, 18. Januar, öffnet das Gymnasium Süderelbe seine Türen um 13 Uhr und informiert bis 16 Uhr.

Finkenwerder

Die beiden weiterführenden Schulen des Inselstadtteils, das Gymnasium Finkenwerder und die Stadtteilschule Finkenwerder, liegen nicht nur direkt nebeneinander am Norderschulweg, sie veranstalten auch beide ihren Informationstag am Sonnabend, 18. Januar, ab 10 Uhr.

Der Anmeldezeitraum für die weiterführenden Schulen ist in diesem Jahr vom 3. bis zum 7. Februar. Die Anmeldeformulare werden mit den Halbjahreszeugnissen an den Grundschulen ausgegeben. Auf der Anmeldung können drei Schulwünsche angegeben werden. Wenn die Erstwunschschule genügend Schulplätze hat, wird das Kind dort aufgenommen. Sollte das jedoch nicht klappen, kommt das Kind in die Zweitwunschschule oder auch in die Drittwunschschule. Kann keiner der drei Wünsche erfüllt werden, wird das Kind in eine Schule in zumutbarer Entfernung vom Wohnort eingeschult. In Hamburg bekommen trotz steigender Schülerzahlen jährlich etwa 95 Prozent aller Schülerinnen und Schüler ihre Erstwunschschule zugewiesen.