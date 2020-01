Winsen. Wenn Schmerzen nicht mehr abklingen, wird der Alltag zu einem kaum mehr zu ertragenden Alptraum. Allein zwölf Millionen Schmerzpatienten in Deutschland sind betroffen. Sie geraten in eine persönliche Negativspirale, ziehen sich zurück, verzweifeln, ihre Seelen leiden. Diesen Menschen wird im Krankenhaus Winsen jetzt mit der Interdisziplinären Multimodalen Schmerztherapie (IMST) geholfen. Sie ist als stationäre Behandlung mit sechs Plätzen fest etabliert und soll zunächst auf acht ausgeweitet werden.

Das Team gehört zur Orthopädie

Die IMST ist Teil der Abteilung für Orthopädie unter der Leitung von Chefarzt Dr. Heiner Austrup. Zum Team gehören eine Sportwissenschaftlerin für Rehabilitation, zwei Physiotherapeuten, drei Pflegekräfte für Schmerztherapie, zwei Ergotherapeutinnen, eine psychologische Psychotherapeutin, eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Ärzte der Abteilung für Orthopädie.

Täglicher Kontakt zu den Patienten

Geleitet wird das Team von den promovierten Fachärzten für Anästhesie und Spezielle Schmerztherapie, Gabriele Heuschert und Thomas Weinschenk. Die Therapeuten aus dem Team stehen täglich in Kontakt und sind über alle Details informiert. „Wir begegnen unseren Patienten ermutigend. Denn während der Therapie sind sie in einer verletzlichen, sensiblen Situation“, sagt Weinschenk.

Über die Entstehung von Schmerz und darüber, wie ihm beizukommen ist, gibt es allgemein viele Vorurteile: „Die meisten Patienten glauben, allein körperliche Veränderungen seien Auslöser der Beschwerden. Dem ist aber nicht so“, sagt Sportwissenschaftlerin Elisabeth Weißbach-Ruf, die organisatorische Leiterin der IMST Winsen.

Schmerzen sind Ursache vieler Faktoren

Wissenschaftliche Forschung zeigt vielmehr, dass Schmerz ein Zusammenwirken mehrerer Faktoren ist: Die Wahrnehmung des eigenen Körpers, das eigene Denken und Verhalten sowie die individuelle Versuche, die Beschwerden zu bewältigen spielen ebenso eine Rolle wie die sozialen Beziehungen oder die berufliche Situation des jeweiligen Patienten.

Zielgruppe in Winsen sind Patienten mit chronischen Schmerzen, die länger als drei Monate andauern, und solche, bei denen die Beschwerden mindestens sechs Wochen anhalten und die Gefahr besteht, dass sie chronisch werden. Voraussetzung für die IMST-Behandlung ist dabei, dass ein Haus- oder Facharzt die Patienten ins Krankenhaus einweist. Außerdem muss der Patient einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen.

Patienten sollen selber aktiv werden

Ein multiprofessionelles Team entscheidet nach Bewertung des Fragebogens und der vorliegenden Befunde, ob der Patient zur interdisziplinären Diagnostik eingeladen wird. Sie ist die Voraussetzung für die stationäre Aufnahme. Wichtig ist: „Die Patienten sollten körperlich belastbar und bereit sein, selbst aktiv zu werden“, so Weinschenk.

Drei Wochen stationärer Aufenthalt

Während eines dreiwöchigen stationären Aufenthalts werden die Teilnehmer in einer geschlossenen Gruppe von vier und künftig bis zu acht Patienten behandelt und erhalten Einzel- und Gruppentherapien. Für jeden Teilnehmer wird ein individuelles Programm entworfen. „Unser Ziel ist es, den Schmerz der Patienten zu linden und sie aus Schonhaltung und ihrem sozialem Rückzug herausführen“, so Heuschert. Dazu gehört, eigene Stärken zu erkennen und zu nutzen. Zu lernen, was Körper und Seele guttut, die individuellen Leistungsgrenzen zu akzeptieren und so Belastungen besser dosieren zu können.

Besser schlafen – mehr Beweglichkeit

Als weitere Effekte der dreiwöchigen Behandlung soll erreicht werden, dass sich der Biorhythmus der Patienten harmonisiert, so dass sie besser schlafen können und sich ihre Muskulatur entspannt. Ihre Leistungskraft soll sich verbessern. Das gilt für Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer.

„Jeder Teilnehmer verlässt die Behandlung positiv verändert“, ist Weinschenk überzeugt. Er hat in Winsen innerhalb von drei Jahren 48 Schmerzpatienten erfolgreich behandelt. Mit dem neuen Team wird das Angebot des Krankenhauses nun deutlich ausgeweitet.

Abteilung schließt Versorgungslücke

Die Abteilung für Orthopädie füllt mit der IMST eine Versorgungslücke in Nordostniedersachsen, teilte das Krankenhaus Winsen mit. Das stationäre IMST-Angebote soll dabei noch erweitert werden, um künftig zusätzliche Patienten behandeln zu können.