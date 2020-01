Ein Kinderspiel wird digital

Lüneburg. Was ist eigentlich digital? Dieser Frage geht das Museum Lüneburg ab dem 7. Januar auf den Grund. Bei der Mitmachausstellung rund um LEGO Education We Do 2.0 gibt es Workshops, Kindergeburtstagsangebote und Familienaktionen im Museum. Bei Workshops für Schulklassen der 3. bis 6. Klassenstufe, Kindergeburtstagen und Familienaktionen erhalten Kinder bis 14. Februar die Möglichkeit, Modelle mit LEGO Education We Do 2.0 zu bauen und anschließend zu programmieren.

Das Konzept dafür haben Masterstudierende des Sachunterrichts der Leuphana Universität im Modul „Bildung im Kontext aktueller Bildungsanforderungen“ entwickelt und sich damit beschäftigt, wo uns im Alltag die digitale Welt schon eingeholt hat und uns umgibt: Roboter als kleine Helfer im Haushalt und in der Sicherheitstechnik – beispielsweise in Fahrzeugen – sind allgegenwärtig. Viel zu selten taucht dabei die Frage auf, wie diese Technik eigentlich funktioniert.

Kooperation der Leuphana und der St.-Ursula-Schule

In Kooperation mit der St.-Ursula-Schule und dem Museum Lüneburg geht aus diesem Seminar nun eine Ausstellung hervor, in der Kinder die Möglichkeit erhalten, Modelle erst zu bauen und dann zu programmieren. Die Studierenden begleiten die Kinder im Museum und können so weitere Erfahrungen für ihre Professionalisierung sammeln. Die Kindergeburtstage und Familienaktionen werden von den museumspädagogischen Mitarbeitern betreut.

Viele Schulen sind in Sachen Digitalisierung meist noch nicht so gut ausgestattet, dass solche Projekte umgesetzt werden können. Durch Zusammenarbeit der Leuphana, des Museums Lüneburg und der St.-Ursula-Schule und mit Unterstützung von KIGA GmbH, einem Lehrmittelanbieter, der einen Teil der Ausstattung als Leihgabe zur Verfügung stellt, haben Lehrkräfte die Möglichkeit mit ihren Klassen die Herausforderung des Programmierens im Alltag zu erfahren. Die Workshops werden angeleitet und dauern zweieinhalb Stunden.

Für Schulklassen wird ein Kostenbeitrag von 2 Euro pro Person erhoben. Der Teilnahmebeitrag für Kindergeburtstage und Familienaktionen beläuft sich auf 80 Euro pro Gruppe. Die Anmeldung ist unter buchungen@museumlueneburg.de und Telefon 04131/720 65 80 möglich.

LEGO Education We Do 2.0

Dienstag, 7. Januar, bis Freitag, 14. Februar, Museum Lüneburg, Willy-Brandt-Straße 1